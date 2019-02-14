Павел Мамаев сыграл в первом в истории СИЗО футбольном матче

Даже находясь в следственном изоляторе, Павел Мамаев не теряет форму. Недавно там прошел первый в России матч среди заключенных СИЗО, в котором удалось поучаствовать и известному футболисту.

1 2 3 4 5 6 Павел Мамаев находится в СИЗО с октября 2018 года

В октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин попали в СИЗО по делу об избиении двух чиновников и водителя известной телеведущей. На последних слушаниях суд решил, что футболисты должны оставаться под стражей до 4 апреля.



На днях в следственном изоляторе, где сидят спортсмены, было решено провести футбольный матч. Павел играл по очереди за обе команды и забил 7 голов в дружеской игре.



«Вы первые в истории страны, кто играет в футбол в СИЗО», — торжественно объявили участникам. В дальнейшем спортивные мероприятия планируют проводить и в других следственных изоляторах.



Александр Кокорин, судя по всему, не смог выйти на поле из-за обострившейся травым колена.



