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Павел Мамаев сыграл в первом в истории СИЗО футбольном матче

Даже находясь в следственном изоляторе, Павел Мамаев не теряет форму. Недавно там прошел первый в России матч среди заключенных СИЗО, в котором удалось поучаствовать и известному футболисту. 

В октябре 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин попали в СИЗО по делу об избиении двух чиновников и водителя известной телеведущей. На последних слушаниях суд решил, что футболисты должны оставаться под стражей до 4 апреля

На днях в следственном изоляторе, где сидят спортсмены, было решено провести футбольный матч. Павел играл по очереди за обе команды и забил 7 голов в дружеской игре.

«Вы первые в истории страны, кто играет в футбол в СИЗО», — торжественно объявили участникам. В дальнейшем спортивные мероприятия планируют проводить и в других следственных изоляторах. 

Александр Кокорин, судя по всему, не смог выйти на поле из-за обострившейся травым колена.

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14 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Сергей Бобылев/ТАСС

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3 комментария Добавить комментарий
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  • «Нравятся» мне новости сегодня...Сначала Улюкаев, теперь Мамаев

  • о, обживается по-тихоньку, молодец, пусть привыкает

  • Судя по фоткам, он прям светится от счастья...

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