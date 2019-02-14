Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев публично признался в любви Татьяне Арнтгольц

Многие влюбленные празднуют День святого Валентина, и Марк Богатырев с Татьяной Арнтгольц не стали исключением. 14 февраля актер опубликовал совместную фотографию с избранницей и заговорил о нежных чувствах к ней.

1 2 3 4 5 Марк Богатырев поделился с подписчиками в Инстаграме романтичным кадром с Татьяной Арнтгольц

В конце прошлого года 34-летний Марк Богатырев и 36-летняя Татьяна Арнтгольц перестали скрывать свой роман от общественности. Знаменитости пришли вместе на премьеру фильма «Елки последние» и охотно позировали фотографам на протяжении всего вечера. В подробности отношений ни звезда сериала «Кухня», ни его девушка не вдаются. Даже совместные снимки в Инстаграме — редкость, не говоря уже о громких признаниях.

Однако в день всех влюбленных актер все же решил нарушить это правило. Марк опубликовал в соцсетях селфи с Татьяной. На совместном снимке селебы выглядят очень счастливыми.

«''Однажды ты почувствуешь меня всем сердцем и никогда не будешь вне меня, ибо мы одно целое, мы вселенная''... когда-то я тебе это написал... сегодня я могу это написать всем... люблю... Всех с праздником дорогие... любите...» — подписал кадр артист (орфография и пунктуация автора сохранены).



Поклонники Богатырева отметили, что они с Арнтгольц прекрасно смотрятся вместе. Напомним, что знаменитости познакомились в 2017 году — оба в то время снимались в драматическом сериале «Наживка для ангела».