«Жена рядом, дочь моя»: Гарику Харламову надоели слухи об изменах Кристины Асмус

В последнее время Гарик Харламов и Кристина Асмус крайне редко появляются вдвоем на публике и почти не публикуют совместных кадров в соцсетях. Злопыхатели даже предположили, что у знаменитостей возникли проблемы в отношениях. На днях шоумен резко отреагировал на эти сплетни.

1 2 3 4 5 Гарик Харламов не смог оставить без внимания сплетни о неверности Кристины Асмус, которые распространили желтые СМИ

37-летний Гарик Харламов и 30-летняя Кристина Асмус женаты уже больше пяти лет и воспитывают дочь Анастасию. В отличие от многих коллег, артисты предпочитают не афишировать подробности личной жизни. Впрочем, еще некоторое время назад супруги могли запросто поделиться нежными снимками в Инстаграме.

Теперь же из-за напряженного графика звездам некогда фотографироваться вместе, оттого в желтой прессе и распространились слухи о размолвке.

14 февраля телеведущий, уставший от небылиц и просьб прокомментировать ситуацию в семье, наконец расставил все точки над i. «Все хорошо. Жена рядом, дочь моя. Больше писать о них не буду. Всем добра», — отметил Харламов (орфография и пунктуация автора сохранены).



Гарик также приложил скриншоты со скандальными заголовками и попросил поклонников не верить очередным выдумкам, назвав их «шизофренией и бредом». Фанаты, в свою очередь, поддержали шоумена и посоветовали не обращать внимания на провокации.