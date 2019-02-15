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Александр Друзь отстранен от участия в играх «Что? Где? Когда?» из-за скандала с подкупом

На днях главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер и магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь публично обвинили друг друга в подкупе. 15 февраля стало известно о том, что обоих мужчин на неопределенный срок отстранили от работы в программах Первого канала.
  • Александр Друзь
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    Александр Друзь не будет принимать участие в съемках программы «Что? Где? Когда?»
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Последние несколько дней в российской прессе обсуждались подробности конфликта между Александром Друзем и Ильей Бером. Началось все с того, что главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» заявил в своем блоге, что известный знаток пытался подкупить его и приложил к посту доказательства в виде записей телефонных разговоров. Бер утверждал, что Друзь предложил поделить выигрыш в «Кто хочет стать миллионером?» пополам в случае победы. Для этого требовалось лишь, как выразился Илья Леонидович в публикации, «сдать» вопросы.

Александр Абрамович не стал отрицать, что голос на записях действительно его. Однако отметил, что инициатором в данной ситуации выступил вовсе не он, а обвинивший его коллега.

Руководство Первого канала не могло оставить без внимания эту ситуацию. 15 февраля было объявлено о том, что Друзь и Бер не будут принимать участия в передачах.

«Репутационный вред нанесен телеигре ''Что? Где? Когда?'' и Первому каналу как вещателю. В этой ситуации руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах ''Кто хочет стать миллионером?'' и ''Что? Где? Когда?''» — говорится в заявлении Первого канала.

Как сообщает ТАСС, итоги того самого выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером» с участием Друзя будут аннулированы.

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15 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Facebook

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