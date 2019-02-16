Вера Брежнева, Тимати и Ольга Медынич в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, как готовится к выступлениям Глюкоза, чем Вера Брежнева занимается в подъезде и с каким молодым рэпером подружилась Яна Чурикова.

1 2 3 ... 12 Фотографии в подъездах бывают разные. У кого-то «адики» и разрисованные стены, а у Веры Брежневвой чистота и кроссовки от Канье Уэста

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.