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«Довела мужика»: Ксения Собчак ответила на признание Максима Виторгана

Шутливое признание Максима Виторгана о нетрадиционной сексуальной ориентации всколыхнуло Сеть и стало причиной очередных обсуждений проблем в его браке с Ксенией Собчак. К слову, сама телеведущая тоже решила прокомментировать заявление мужа.
  • Ксения Собчак
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    Ксения Собчак прокомментировала признание мужа в нетрадиционной сексуальной ориентации
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Кризис в отношениях 37-летней Ксении Собчак и 46-летнего Максима Виторгана является, пожалуй, самой обсуждаемой темой последнего месяца. Сами знаменитости никак не разъясняют эту ситуацию, но иногда все же не прочь подлить масла в огонь.

На днях Виторган прокомментировал откровенное фото давнего приятеля Павла Деревянко, пошутив, что сменяет свою сексуальную ориентацию.

Пользователи Сети сразу же предположили, что до такого признания, пусть и в юмористической форме, актера довела изменяющая ему Собчак.

Ксения незамедлительно отреагировала на слова супруга. «Довела мужика», — кратко прокомментировала она ситуацию в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». 

Поклонники звездной пары не теряют надежды на то, что Виторган и Собчак лишь пытаются подобными постами привлечь внимание к своим персонам, и все слухи об их предстоящем разводе не более чем надуманные сплетни завистников. 

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16 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

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  • Противная, как женшина, как человек....

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