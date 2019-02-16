Виктория Боня винит себя в смерти брата

39-летняя Виктория Боня почти каждый день выходит в прямой эфир в Инстаграме, чтобы ответить на вопросы подписчиков и поделиться подробностями своей личной жизни.
Во время одной из последних трансляций звезда была как никогда откровенна. Виктория рассказала зрителям о несчастном случае, произошедшем в ее семье много лет назад.
Знаменитость считает себя причастной к смерти малыша, который насмерть разбился при падении с балкона. Виктория считает, что могла предотвратить случившееся, если бы взяла мальчика с собой на прогулку. Вместо этого она оставила его около спящей матери. В скором времени ему стало скучно лежать на кровати. Тогда он слез и направился к злополучному балкону...
Вряд ли у кого-то повернется язык назвать Боню виновницей трагедии. Однако знаменитость призналась, что около десяти лет корила себя в случившемся. По ее словам, пережить смерть брата ей помог священник.