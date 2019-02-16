Виктория Боня винит себя в смерти брата

Виктория Боня часто общается со своими фолловерами во время прямых эфиров в Инстаграме. Недавно звезда поведала им о страшной трагедии, надолго лишившей ее покоя.

Боня рассказала о семейной драме

39-летняя Виктория Боня почти каждый день выходит в прямой эфир в Инстаграме, чтобы ответить на вопросы подписчиков и поделиться подробностями своей личной жизни.



Во время одной из последних трансляций звезда была как никогда откровенна. Виктория рассказала зрителям о несчастном случае, произошедшем в ее семье много лет назад.

Мало кто знает, но у Бони был младший брат. Он погиб в годовалом возрасте, когда ей самой было всего 12 лет. «Этот день стал самым страшным в моей жизни», — сквозь слезы сказала звезда.

Знаменитость считает себя причастной к смерти малыша, который насмерть разбился при падении с балкона. Виктория считает, что могла предотвратить случившееся, если бы взяла мальчика с собой на прогулку. Вместо этого она оставила его около спящей матери. В скором времени ему стало скучно лежать на кровати. Тогда он слез и направился к злополучному балкону...



1 2 3 4 5 Виктория Боня рассказала поклонникам, что у нее был брат

Вряд ли у кого-то повернется язык назвать Боню виновницей трагедии. Однако знаменитость призналась, что около десяти лет корила себя в случившемся. По ее словам, пережить смерть брата ей помог священник.