«Всякое случалось»: Татьяна Лазарева и Михаил Шац прокомментировали слухи о проблемах в браке

В прошлом году Татьяна Лазарева и Михаил Шац отметили 20-летие супружеской жизни. Слухи о проблемах в отношениях телеведущих ходят уже давно. На днях звездная пара подробнее поведала о своем браке.

1 2 3 4 5 Татьяна Лазарева и Михаил Шац рассказали о своих отношениях

В 2018 году браку 51-летней Татьяны Лазаревой и 53-летнего Михаила Шаца исполнилось два десятилетия! Долгие годы звезды считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако в последние годы СМИ то и дело сообщают о проблемах в отношениях супругов. А прошлым летом и сама Татьяна поведала о том, что уже несколько лет не живет с Михаилом.

На днях звездная пара дала интервью журналу «СтарХит» . Во время разговора с репортером Лазарева и Шац опровергли слухи о своем разрыве.

«Всякое случалось! Например, когда мы только поженились, кто-то уже распускал слухи, что наш брак на грани», — сказала Татьяна. Супруги сообщили, что за два десятилетия их любовь совершенно не угасла — просто они стали более прагматичными.



«Уже три года мы с Таней живем в разных странах. Каждый взял ответственность за определенную часть семьи. Младшая дочь Антонина учится в Испании, поэтому жена осталась с ней. А я помогаю старшим детям в Москве. К тому же, как по мне, трудно быть российским комиком за границей», — поведал Михаил.



Шац и Лазарева не стали отрицать то, что в их отношениях имел место кризис, однако, по заверению звезд, сейчас их брак можно назвать гармоничным. Супруги признались, что сегодня, когда их дети выросли, они стали уделять друг другу больше внимания и особенно сильно скучать во время разлуки. «Мы до сих пор любим устраивать друг другу какие-то сюрпризы, оригинальные поздравления на дни рождения», — призналась Лазарева.