Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Валерия и другие знаменитости зажгли на дне рождения Ирины Дубцовой

17 февраля Ирина Дубцова отпраздновала 37-летие в кругу друзей. На вечеринке по случаю дня рождения певицы веселились Ольга Бузова, Алекса, Лера Кудрявцева и многие другие селебрити.

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На фото: Ирина Дубцова, Игорь Гуляев и Лера Кудрявцева Ирина Дубцова с размахом отпраздновала 37-летие

14 февраля Ирине Дубцовой исполнилось 37 лет. Из-за плотного рабочего графика празднование было решено отложить до выходных. На днях артистка собрала звездных друзей в модном столичном ресторане Siberia. Виновница торжества за вечер сменила несколько нарядов — сначала она блистала в длинном ярко-розовом платье, расшитом пайетками, которое потом сменила на красное в пол.



На протяжении всего мероприятия друзья и коллеги не переставали удивлять Ирину. На празднике выступил ее бывший муж Роман Черницын. Кроме того, на сцену поднялись Валерия, Любовь Успенская и Алекса. Гости зажигали под хиты самой именинницы, а также группы «Иванушки International».

Ирину Дубцову поздравила и Ольга Бузова, которая прямо со съемок отправилась на вечеринку.

Исполнительница хита «Мало половин» пришла в черно-белом платье с впечатляющим разрезом. «Моя Ирочка, спасибо за шикарный, душевный праздник, который ты устроила для своих друзей! Еще раз с днем рождения», — написала артистка в Инстаграме (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Молодая мама Лера Кудрявцева также не смогла пропустить тусовку. Телеведущая ненадолго отвлеклась от работы и ухода за малышкой Марией. Женскую компанию разбавили Игорь Гуляев и Андрей Разыграев.