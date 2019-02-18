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Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Валерия и другие знаменитости зажгли на дне рождения Ирины Дубцовой

17 февраля Ирина Дубцова отпраздновала 37-летие в кругу друзей. На вечеринке по случаю дня рождения певицы веселились Ольга Бузова, Алекса, Лера Кудрявцева и многие другие селебрити.
  • Ирина Дубцова, Лера Кудрявцева, Игорь Гуляев
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    Ирина Дубцова с размахом отпраздновала 37-летие

    На фото: Ирина Дубцова, Игорь Гуляев и Лера Кудрявцева
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14 февраля Ирине Дубцовой исполнилось 37 лет. Из-за плотного рабочего графика празднование было решено отложить до выходных. На днях артистка собрала звездных друзей в модном столичном ресторане Siberia. Виновница торжества за вечер сменила несколько нарядов — сначала она блистала в длинном ярко-розовом платье, расшитом пайетками, которое потом сменила на красное в пол.

На протяжении всего мероприятия друзья и коллеги не переставали удивлять Ирину. На празднике выступил ее бывший муж Роман Черницын. Кроме того, на сцену поднялись Валерия, Любовь Успенская и Алекса. Гости зажигали под хиты самой именинницы, а также группы «Иванушки International».

Ирину Дубцову поздравила и Ольга Бузова, которая прямо со съемок отправилась на вечеринку.

Исполнительница хита «Мало половин» пришла в черно-белом платье с впечатляющим разрезом. «Моя Ирочка, спасибо за шикарный, душевный праздник, который ты устроила для своих друзей! Еще раз с днем рождения», — написала артистка в Инстаграме (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Молодая мама Лера Кудрявцева также не смогла пропустить тусовку. Телеведущая ненадолго отвлеклась от работы и ухода за малышкой Марией. Женскую компанию разбавили Игорь Гуляев и Андрей Разыграев.  

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18 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram
Теги

Андрей Разыграев, Андрей Разыграев, Андрей Разыграев

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • М да, 37, много, как то стареют все, полнеют, меняются, Началова, Дубцова, многие прям удивляешьсч как меняются.

  • Очень не удачный наряд, полнит, не идет ей. Оля супер выглядела. Валерия высохла совсем.

  • Фэйс, что у Дубцовой , что у Успенской одного типа.

  • Поздравляю!

  • Все держатся за животы). Что то было несвежее?

  • Бузова красотка!

  • Пьяная Бузова все лезла на сцену ,но было распоряжение чтобы держать ОБ подальше от микрофона и сцены "Ни слуха ни голоса"А перед тем как одевать платье с оголенными руками надо было бузовой удалить волосы подмышками

  • Какие же эти зубы, неестественно белые - ужасные. Ну можно же сделать просто красиво, но нет, надо отбелить и выглядеть как будто унитаз или раковина во рту.

  • гость

    Пьяная Бузова все лезла на сцену ,но было распоряжение чтобы держать ОБ подальше от микрофона и сцены "Ни слуха ни голоса"А перед тем как одевать платье с оголенными руками надо было бузовой удалить волосы подмышками

    Конечно не пускали зачем портить настроение на ДР"Фанерная королева"

  • Лицо у Успенской🙈Лера полная.Ира тоже.Оле идёт светлые оттенки.хорошо,что сменила.Валерия наверно камни в карманы кладёт 😂😂

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