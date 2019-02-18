Три мужа, смерть ребенка и сестра Джеки Кеннеди, которая увела любимого мужчину: все о жизни неотразимой Ли Радзивилл

Все знают Жаклин Кеннеди — одну из главных икон стиля прошлого столетия. Но мало кто знает, что этому званию она обязана своей младшей сестре. В минувшие выходные Ли Радзивилл — урожденная Кэролайн Бувье — умерла на 85-м году жизни. Вспоминаем историю этой невероятно красивой женщины.

Ли Радзивилл

15 февраля в Нью-Йорке скончалась младшая сестра Джеки Кеннеди. На момент смерти Ли Радзивилл было 85 лет. Эту невероятную женщину с тонкими чертами лица, идеальной осанкой и отменным чувством стиля называли главной модницей XX века и той, без которой не было бы Жаклин. Многие биографы экс-первой леди США были с этим не согласны и часто выставляли младшую сестру завистливой тенью старшей. Категорически не разделяем их мнение! Во-первых, Ли была не менее знаменита, чем Жаклин. А во-вторых, она никогда ей не завидовала. И даже простила, что та увела у нее мужчину, в которого наша героиня была влюблена.



«Ну, ее легко описать. Она красавица внутренне и внешне», — так про Радзивилл говорил Трумен Капоте. Он, как и Рудольф Нуреев, Энди Уорхол, и еще с десяток самых выдающихся личностей прошлого столетия, входил в ближний круг нашей героини и гордился тем, что может называть ее «княжна Редиска».

Кэролайн (настоящее имя Ли) трижды была замужем, воспитала двоих детей, стоически пережила смерть одного из них.

Она прославилась своим элегантным стилем, любовью к дорогому образу жизни и дружбой с самыми талантливыми и яркими людьми своего времени.



В 2013-м The Guardian включил Ли Радзивилл в список 50 икон стиля, являющихся таковыми на протяжении (!) 50 лет. Интересно, удастся ли кому-то из нынешних модниц повторить такое? Думаем, что вряд ли.

Малышки Бувье

Кэролайн Бувье появилась на свет 03.03.1933. Интересно, что бы астрологи и нумерологи сказали об этой дате? Скорее всего, что рожденную в этот день девочку ждет интересная и насыщенная событиями жизнь. Все это было в ее жизни, но в детстве малышка Ли регулярно подвергалась критике со стороны матери — та при любой возможности сравнивала ее с Жаклин. По мнению родительницы, старшая из сестер была более красивой, умной и умела себя вести как настоящая леди.



Внимание, любовь и ласку Ли получала лишь от отца, да и то недолго — Джон Бувье III много пил и, в конце концов, был выгнан из дома. Кэролайн также предпринимала попытки покинуть родные стены, и однажды у нее это даже получилось. «Правда, ушла недалеко, потому что для побега выбрала шпильки матери», — позднее вспоминала со смехом Бувье-младшая. С тех пор Джанет ли Бувье контролировала каждый шаг младшей дочери, а заодно и старшей тоже.



Кэролайн и Жаклин Бувье

Первый муж и быстрый развод

Контроль матери был настолько обременительным, что сестры только и мечтали, как бы поскорее вырваться и покинуть отчий дом. В те времена это можно было сделать лишь сделать лишь одним способом — выйти замуж. Желательно за обеспеченного мужчину. Дело в том, что дедушка Жаклин и Кэролайн по матери ненавидел их отца до такой степени, что заставил родных внучек подписать документы о том, что они не претендуют на его деньги, коих было немало. Лишенные наследства сестры понимали, что если хотят быть материально обеспечены, то должны найти богатых мужей. Для Ли таким стал Майкл Кэнфилд.

Кэролайн выросла настоящей красавицей и никогда не была обделена мужским вниманием

За сына крупного американского издателя младшая из сестер вышла в 20 лет: «Я была молода, а он — умен и красив». Вечеринки, безудержное веселье, поездки по всему миру — молодая жена чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Ровно до того момента, пока ее новоиспеченный супруг не запил. «Мы пытались справиться с этим, но ничего не получалось. К тому же я встретила Стаса…» — вспоминала позднее Ли.

Второй муж, княжеский титул, высший свет

Со Станиславом Альбрехтом Радзвиллом — потомком знаменитого польско-белорусского княжеского рода — Кэролайн познакомилась, когда уже знала, что уйдет от Кэнфилда. Ее новый избранник тоже находился в процессе развода со своей второй женой.



19 марта 1959 года Стас и Ли поженились. Радзвилл подарил жене звучную фамилию (которая осталась с ней на всю жизнь), княжеский титул, билет в высший свет Великобритании и неограниченный бюджет.

Разница в возрасте между супругами составляла 19 лет, но им это нисколько не мешало — связывала настоящая страсть, любовь и взаимное обожание

Кэролайн настолько нравилась ее новая жизнь, что она совершенно не обращала внимания на постоянные измены своего мужа. Может быть, потому, что он прощал ее чрезмерную расточительность? «Моя крошка совсем-совсем маленькая. Удивительно, сколько стоит ее одеть!» — шутливо сетовал в разговорах с друзьями князь Радзивилл.

В тени знаменитой сестры

Для сестер Бувье все сложилось самым лучшим образом: младшая стала настоящей княгиней, а старшая вступила в роль первой леди США. Несмотря на то, что Жаклин жила в Америке, а Кэролайн обосновалась в Великобритании, они каждый день были на связи: Джеки ежедневно консультировалась у Ли, что ей надеть на то или иное меропритятие.

Младшая сестра всегда одевалась моднее старшей

Половина из тех княжеских денег, что Кэролайн спускала на одежду, уходила на вещи для Жаклин — из Лондона в Вашингтон ежедневно высылался чемодан с нарядами и четкой инструкцией, что и как сочетать.

Совершенно точно, что без Ли не было бы знаменитого стиля Джеки.

Кэролайн нравилось помогать своей сестре с выбором одежды, но в то же время она хотела как-то реализовать себя, тоже стать знаменитой, выйти из тени. Пробовала написать роман — не получилось. Задумала стать актрисой — знакомый режиссер вовремя подсказал, что на экране ее ждет провал. Взяла в руки краски и кисти — и тут не вышло. Единственное, что у Ли получалось на высшем уровне (помимо умения красиво одеваться), — дизайн интерьеров. После расставания с Радзивиллом ей это очень пригодится, а развод уже маячил на горизонте...

Греческая трагедия

Похождения мужа подтолкнули Ли к тому, чтобы и самой закрутить роман. На ее пути как раз встретился видный мужчина. Им оказался греческий миллиардер Аристотель Онассис, который через несколько лет женится на Жаклин Кеннеди. Но для начала объектом его пристального внимания стала красавица Кэролайн. Мужчину нисколько не смущало, что она была замужем, а он состоял в отношениях с Марией Каллас.

Роман Ли и Аристотеля был недолгим, но высоковольтным

И закончился он лишь потому, что на пути влюбленных появилась Жаклин. Ходили слухи, что, женившись позже на Джеки, Онассис был разочарован — огонька по сравнению с младшей сестрой ей явно не доставало. Но выбор был сделан. В 1968 году греческий миллиардер и экс-первая леди США раписались, а ее сестра в это время готовила документы на развод, который состоялся в 1974-м.

Третий муж

За прошедшие после развода с Радзвиллом 14 лет наша героиня крутила множество романом. В том числе и с калифорнийским магнатом Ньютоном Копом. Поговаривали, что они были даже помолвлены, но до свадьбы дело так и не дошло.

Третьим (и последним) мужем Ли стал американский режиссер и хореограф Герберт Росс

В отношениях этих двух взрослых людей (ей было 55, ему — 61) не было страсти, их брак строился скорее на уважении друг к другу. И могли бы они жить долго и счастливо, если бы не одно но — Герберт был одержим своей умершей женой. На Ли он женился через год после смерти балерины Норы Кей и, как ни старался, не смог ее забыть. Более того — он только и делал, что сравнивал двух жен (и не в пользу нынешней). Через 13 лет они развелись, однако разъехались намного раньше.

Смерть ребенка

От третьего мужа, как и от первого, Ли не имела детей. Счастье материнства ей подарил лишь второй супруг — в браке со Стасом Радзивиллом родились сын Энтони и дочь Анна.



В своем собственном детстве Кэролайн была лишена родительской любви — с отцом она виделась редко, мать предпочитала заниматься своими делами, оставляя ее на попечение разным гувернанткам, среди которых попадались настоящие «звери».

Поэтому, став мамой, Ли постаралась дать своим детям максимум внимания, а также всю ту любовь и нежность, которую не получала сама. Особенно близкие отношения у нее сложились с сыном.

Энтони Радзивилл был продюсером и режиссером. Успешная карьера (о чем свидетельствуют две премии «Эмми»), хорошая семья, любимая жена — для полного счастья мужчине не хватало лишь наследника, но над этим он и его супруга Кэрол активно работали. Их планы нарушила внезапная болезнь Энтони. Врачи диагностировали мужчине рак и предупредили, что времени осталось немного.

Двоюродные братья Энтони Радзивилл и Джон Кеннеди-младший были очень дружны

Лето 1999 года оказалось самым страшным в жизни Ли Радзивилл. В середине июля трагически погиб ее обожаемый племянник Джон Кеннеди–младший, а спустя 25 дней не стало единственного сына.



Анне Радзивилл в этом году исполнится 59 лет. Как и ее умерший брат, она является успешным продюсером. В 1999-м женщина вышла замуж за профессора Колумбийского университета Оттавио Арансио, но спустя шесть лет подала на развод — детей у супругов не было. В отличие от своей светской матери, Анна не любит внимание прессы и старается держаться вне публичной жизни. Увидеть ее на мероприятии — большая редкость.

Лучшая подруга знаменитостей

О детях и бывших мужьях Ли Радзивилл никогда не любила говорить, зато о своих многочисленных друзьях всегда рассказывала с большим удовольствием. Мы бы очень хотели послушать ее истории о вечеринках с Энди Уорхолом, об ужинах с Труменом Капоте, о задушевных беседах за чашечкой чая с Рудольфом Нуреевым. Знаменитый танцовщик ласково называл свою подругу «княжна Редиска» — это прозвище он перенял у солистов группы Rolling Stones, с которыми Ли ездила в турне.

Да! Эту утонченную даму одинаково интересовали и светские приемы с дресс-кодом white-tie, и безумные афтепати рокеров, где она легко могла появиться не в кашемировом пальто, а в кожаной косухе.

Много друзей у Ли Радзивилл было и среди дизайнеров. Она дружила как с именитыми кутюрье прошлого столетия (Ив Сен-Лоран и Олег Кассини), так и с современными модельерами — Джамбаттистой Валли, Марком Джейкобсом и многими другими.

Сальма Хайек, Джамбаттиста Валли и Ли Радзивилл

Особые отношения у Ли сложились с Джорджо Армани. Именно у него Кэролайн проработала более 10 лет. Случилось это, когда она развелась со вторым мужем и лишилась привычного образа жизни. Впрочем, в небольшой офис (в начале восьмидесятых итальянский бренд только вышел на американский рынок) Радзивилл ходила не ради ежемесячной зарплаты. Ей чертовски нравилось то, что она делала! Будучи главой PR-департамента Giorgio Armani в Америке, Ли организовывала мероприятия марки, знакомила дизайнера с нужными людьми и богатыми клиентками, одевала звезд на важные мероприятия. «Да, это были замечательные времена!» — говорила позднее Ли.

Последние годы

Приглашения на модные показы прилетали к Ли Радзивилл из Милана, Лондона и Парижа. Однако в последние годы, уже в силу возраста, она посещала лишь нью-йоркские шоу.

1 2 3 ... 20 Последний раз младшая сестра Джеки Кеннеди была замечена на презентации новой коллекции Carolina Herrera в сентябре 2017 года

И пусть она уже не могла передвигаться без посторонней помощи, на внешнем виде это никак не отразилось — все та же идеальная укладка, дымчатые тени, светло-розовая помада, твидовый жакет и укороченные классические брюки с балетками. О том, что Ли Радзивилл страдала от болезни Альцгеймера мир узнал только после ее смерти.