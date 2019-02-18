Участники «Квартета И» рассказали как их спектакли спасают и разрушают браки

Онлайн-шоу «ОК на связи» на прошлой неделе вышло в прямой эфир не из привычной студии, а с премьеры фильма «Квартета И» «Громкая связь». Артисты ответили на вопросы пользователей Одноклассников, а также рассказали, чего ждут от премьеры фильма.

Стали ли лучше разбираться в женщинах

Ростислав Хаит: В том, что происходит у Леши, я могу разбираться. Я сразу такой разумный, такой толковый. Только, когда дело касается меня, мозги выключаются, идут в дело эмоции, а они перешибают любые мозги. Сколько бы ты ни готовился, сколько бы у тебя ни было опыта, когда эмоции, ты ничего с собой поделать не можешь.



Леонид Барац: Наверное, другим мы можем что-то советовать, понятна ситуация со стороны, своя же ситуация практически никогда не понятна. Но еще и разбираться в женщинах — это то же самое, как сказать, что ты разбираешься в жизни. Конечно, ты продвигаешься в какую-то сторону, но это настолько безгранично, что…



Ростислав: Разбираться в женщинах — это то же самое, что говорить: «Я разбираюсь в арбузах». Это всегда кот в мешке, даже если ты говоришь: «Я-то знаю».



Леонид: С женщиной вообще так бывает, что покупаешь арбуз, а получаешь дыню.



Камиль Ларин: Как можно разбираться? Самые лучшие психологи — это, как известно, невероятные психи. Он тебе на сеансе может всё рассказывать, но у него столько проблем! Как можно разбираться в женщинах? Они такие все разные.







«Квартет И» и Евгений Рыбов

«Разговоры мужчин»

Леонид: К нам часто приходят и говорят, что это как психотерапевтический сеанс. Ты понимаешь, что проблема существует, а когда видишь, что она есть не только у тебя, тебе становится легче.



Камиль: На гастролях подошла пара после спектакля и сказала: «Спасибо, вы спасли наш брак». А через 10 минут подошел молодой человек и сказал: «Спасибо, ребят, я передумал жениться».

Про фанатов

Ростислав: Вы знаете, у нас на редкость интеллигентные фанаты. Я даже не могу использовать в их отношении это понятие, потому что фанат — это уже что-то неинтеллигентное, неадекватное. Поклонники — это точное слово, и они адекватные очень люди. «Простите, вы не могли бы дать автограф?» Конечно же!



Леонид: Но, честно говоря, сумасшедших фанатов нам не хватает. Когда-то мы говорили, мол, смотрите, какие интеллигентные, норма, подходят, спокойно говорят, а иногда хочется, чтобы было так: «Иди сюда! Боже! Это вы!». Этого нет. Если у кого-то в зале есть такая эмоция, бегите сюда. Хватайте Славу.

Про финал фильма «Громкая связь»

Ростислав: Он действительно более светлый. Нам хотелось передать это ощущение. И нам кажется, как ни странно, что так честнее. То есть нам удалось пройти по этому лезвию. Это не хэппиэнд, но свет дает.







«Квартер И»

Про женский юмор

Ростислав: Ирина Горбачева действительно фонтанировала. Причем у нас обычно фонтанирует Камиль. Фонтанирует он не только словесными экзерсисами, ни на секунды не останавливается.



Леонид: Что под руку попадет, тем и фонтанирует.



Ростислав: Он танцует, жонглирует, кричит, поет, что угодно делает. А тут в лице Иры Горбачевой у него появился конкурент. Причем достойный конкурент. Тем более Ира, если что, может и по голове настучать.



Леонид: Девушка абсолютно свойская, вписавшаяся, причем вписавшаяся в доску. Очень умна, очень энергична, очень в процессе находящаяся актриса. Ей большое спасибо.

Что будет нового

Ростислав: Мы сейчас ждём результатов фильма «Громкая связь» и очень надеемся, что они оправдают наши ожидания. Если все будет хорошо, возможно, мы попробуем снять вторую часть по полностью оригинальному сценарию.



Леонид: Будущее «Квартета И» светлое.



Ростислав: Хотим снять фильм по спектаклю «В Бореньке чего-то нет». Причем мы хотим снять два фильма в один съемочный период. Очень дерзкая идея сделать, с одной стороны, абсолютную комедию, а на второй план оттеснить линию Максима, который переживает. И сделать фильм арт-хаусный, для фестивалей, где Максима переживания выйдут на первый план. Но сначала сделаем гротескную яркую комедию.