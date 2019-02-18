Сергей Жигунов объяснил, почему после неудавшегося романа с Анастасией Заворотнюк вернулся к экс-жене

18 февраля 56-летний Сергей Жигунов стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В новом выпуске передачи актер рассказал не только о том, как складывалась его кинокарьера, но и о личной жизни.

Сергей Жигунов стал героем нового выпуска шоу «Судьба человека»

В середине нулевых личная жизнь Сергея Жигунова была одной из самых обсуждаемых тем в российской прессе. После 23 лет брака актер неожиданно ушел от своей жены Веры Новиковой к коллеге по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Однако после двух лет отношений знаменитости разошлись. Исполнительница роли няни Вики в популярном ситкоме полюбила фигуриста Петра Чернышева, а сыгравший продюсера Максима Шаталина актер попросил прощения у жены.

Вера оказалась понимающей женщиной и простила обманувшего ее экс-мужа. Через некоторое время бывшие супруги заново сыграли свадьбу.

Об этом периоде в своей жизни Жигунов обычно не любит вспоминать, но в программе «Судьба человека» неожиданно разоткровенничался.

Актер благодарен жене Вере Новиковой за то, что простила его

«Так получилось. Я вернулся. С тех пор прошло уже лет 10. Люди могут быть счастливы вместе, а они не свободны. Я не знал, как правильнее дальше жить. Быть счастливым или быть несчастливым, но порядочным, ничего не разрушать? Что честнее? Непростая была история, конечно. Но все заканчивается», — рассказал артист ведущему передачи Борису Корчевникову.



Сергей дал понять, что не последнюю роль в непростой ситуации сыграло вмешательство представителей СМИ. Мол, актеру и так было тяжело, так еще и корреспонденты подливали масла в огонь. «Пару лет было довольно шумно. Ничего с этим нельзя было сделать. Журналисты сильно попили мне кровь. Мне теперь жаль многих людей, личная жизнь которых попадает в поле зрения прессы. Я понимаю, насколько это неприятно, часто несправедливо и необъективно», — поведал Жигунов.

1 2 3 4 5 Сергей Жигунов не любит вспоминать о перипетиях в личной жизни

Звезда фильма «Сердца трех» отметил, что ему было сложно признать свою вину, но ради примирения с дорогим человеком он решился на это. Сегодня актер ни о чем не жалеет — он счастлив, что получил второй шанс.



«Я очень благодарен Вере и судьбе за то, что я прожил еще 10 лет с ней во втором браке. Думаю, мы стали бережнее друг к другу относиться. По крайней мере, первые пять-шесть лет точно. Потом привыкаешь, конечно. Семейная жизнь — вещь опасная», — подытожил Сергей.