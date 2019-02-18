Отец новой возлюбленной Цекало против ее романа с продюсером

В начале января этого года 57-летний Александр Цекало подтвердил, что расстался со своей третьей женой Викторией Галушко. Продюсер и телеведущий признался, что полюбил другую девушку — актрису Дарину Эрвин. Намерения у знаменитости оказались самыми серьезными: он объявил, что собирается жениться на избраннице. Теперь в прессе то и дело возникают новые детали о прошлом возлюбленной Цекало. Она младше него на 30 лет, родилась и выросла в Казахстане, но переехала в США.
На днях стало известно, что родные Дарины думают о ее отношениях с Александром.
«Про Дарину и Цекало я узнал случайно из интернета две недели назад. Как отец, я к этому плохо отношусь. Но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю», — поделился Сапаров с изданием «Экспресс-газета».
Мужчина расстроен, что продюсер бросил семью ради его дочери. К слову, Бахыт и Дарина не общались уже несколько лет. Предприниматель надеется, что наследница все же выйдет с ним на связь. У Сапарова есть вопросы и к экс-жене, матери Дарины. Он считает, что бывшая недоглядела за их общей дочерью