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Отец новой возлюбленной Цекало против ее романа с продюсером

Последние несколько недель российские СМИ активно обсуждают подробности отношений Александра Цекало и его девушки Дарины Эрвин. Как удалось узнать журналистам, отец девушки не одобряет ее союз с влиятельным продюсером из-за большой разницы в возрасте.
Дарина Эрвин
Отец Дарины Эрвин не одобряет ее роман с Александром Цекало

В начале января этого года 57-летний Александр Цекало подтвердил, что расстался со своей третьей женой Викторией Галушко. Продюсер и телеведущий признался, что полюбил другую девушку — актрису Дарину Эрвин. Намерения у знаменитости оказались самыми серьезными: он объявил, что собирается жениться на избраннице. Теперь в прессе то и дело возникают новые детали о прошлом возлюбленной Цекало. Она младше него на 30 лет, родилась и выросла в Казахстане, но переехала в США.

На днях стало известно, что родные Дарины думают о ее отношениях с Александром.

Оказалось, что отец девушки, бизнесмен Бахыт Сапаров, не в восторге от того, что дочь полюбила мужчину в два раза старше себя.

«Про Дарину и Цекало я узнал случайно из интернета две недели назад. Как отец, я к этому плохо отношусь. Но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю», — поделился Сапаров с изданием «Экспресс-газета».

  • Александр Цекало
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    Не так давно Александр Цекало объявил, что намерен жениться на своей возлюбленной Дарине Эрвин
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Мужчина расстроен, что продюсер бросил семью ради его дочери. К слову, Бахыт и Дарина не общались уже несколько лет. Предприниматель надеется, что наследница все же выйдет с ним на связь. У Сапарова есть вопросы и к экс-жене, матери Дарины. Он считает, что бывшая недоглядела за их общей дочерью

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18 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru, Facebook
Теги

Виктория Галушка

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