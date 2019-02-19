Меган Маркл отправилась в секретную поездку в Америку

Этой весной 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые станут родителями. Глубоко беременная герцогиня по-прежнему выходит в свет — но, дабы не ставить под риск свое здоровье, только в Лондоне и его окрестностях. По сообщениям представителей британской королевской семьи, в последнее время Меган редко выезжает за пределы Великобритании, и только по исключительным случаям.
И каково же было удивление папарацци, когда они увидели Маркл в... Нью-Йорке!
По информации Daily Mail, Меган тайно прилетела в Америку еще на прошлой неделе, чтобы встретиться с близкими друзьями, которые организовали для нее Baby Shower.