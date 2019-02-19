Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Меган Маркл отправилась в секретную поездку в Америку

Всего через несколько недель принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. В ожидании этого события королевская пара начинает несколько реже появляться на публике. Но, как оказалось, беременной Меган не сидится дома — недавно герцогиня была замечена на улицах своей родной Америки.

Этой весной 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые станут родителями. Глубоко беременная герцогиня по-прежнему выходит в свет — но, дабы не ставить под риск свое здоровье, только в Лондоне и его окрестностях. По сообщениям представителей британской королевской семьи, в последнее время Меган редко выезжает за пределы Великобритании, и только по исключительным случаям.

И каково же было удивление папарацци, когда они увидели Маркл в... Нью-Йорке!

Одетая во все черное звезда старалась не привлекать к себе внимания и пряталась за спиной телохранителя. 

По информации Daily Mail, Меган тайно прилетела в Америку еще на прошлой неделе, чтобы встретиться с близкими друзьями, которые организовали для нее Baby Shower.

Перейти к обсуждению 6


19 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

Реклама

6 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вообще-то она прилетела с подругой на вечеринку в честь своего малыша, как и планировалось несколько месяцев назад.

  • Американская шпионка не иначе.Вечеринка не повод лететь через океан...)

  • Гость

    Вообще-то она прилетела с подругой на вечеринку в честь своего малыша, как и планировалось несколько месяцев назад.

    Ну а почему бы и нет? Чувствует себя нормально, думаю, врачи "добро" дали. Правильно делает! Беременность - это не болезнь, чтобы дома сидеть.

  • Гость

    Американская шпионка не иначе.Вечеринка не повод лететь через океан...)

    Это еще хорошо, если американская. А то в Америке же русских шпионов полно, все это знают... На улицах Москвы ее еще не видели случайно? ))

  • Угу...пряталась...в Британии уже смеются, что специально шляпу в руки в руки взяла, чтобы сколько лучше видно было))) а иначе для чего шляпа, если на голове уже есть шапка-кепка?!))))))

  • Гость

    Ну а почему бы и нет? Чувствует себя нормально, думаю, врачи "добро" дали. Правильно делает! Беременность - это не болезнь, чтобы дома сидеть.

    причём тут болезнь?Беременность-это важнейшее событие жизни женщины и летать вредно беременным по многим причинам. вот такие дуры 9 месяцев спокойно пожить не могут,а потом дети ... рождаются и всю жизнь портят.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 458

Новое за неделю

13 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.