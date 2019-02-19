Мать внебрачной дочери Александра Головина уличили во лжи

С конца прошлого года продолжается скандальная история Александра Головина и Светланы Белогуровой. Недавно мать внебрачного ребенка актера снова пришла в студию одной из телевизионных программ, чтобы добиться правды — однако вместо этого выставила себя не в лучшем свете.

Недавно Александр Головин стал героем скандальной истории

В декабре 2018-го экс-танцовщица балета Todes Светлана Белогурова огорошила общественность, заявив, что 30-летний Александр Головин является отцом ее годовалой дочери Оливии. Тогда девушка поведала, что актер знает о ребенке, но финансово ей никак не помогает.



В ходе долгого выяснения отношений и ряда телевизионных программ Александр согласился провести генетический тест на определение отцовства, но с тем условием, что процедура и ее результаты не будут выноситься на суд общественности. Желающую попиариться на скандале Белогурову такой вариант не устроил.



И все же Светлане удалось найти биологический материал для анализа — по ее словам, со времен романа с Александром у нее осталась футболка звезды.

Такой предмет вполне устроил экспертов из ток-шоу «На самом деле» на Первом канале. 19 февраля на канале вышел новый выпуск программы с участием девушки.

По результатам теста было выявлено, что владелец одежды не является родственником девочки. Эксперты заметили, что скорее всего футболку носила женщина — видимо, Белогурова решила обмануть специалистов.



Кроме того, в студию передачи пришла подруга девушки Юлия Лукинина. Она заявила, что однажды Светлана призналась ей в желании завести ребенка от Александра Головина обманным путем, не используя во время интима заранее оговоренные с ним средства контрацепции.



1 2 3 4 5 Светлана Белогурова продолжает скандальную историю с Александром Головиным

«Она сама мне говорила, что Оливия не является дочерью Головина. В тот период, когда девочка была зачата, Света встречалась с другим мужчиной. Она сама не знает, от кого родила!» — ко всему прочему заметила Юлия.



В ходе программы слова девушки были проверены на детекторе лжи и оказались правдой.