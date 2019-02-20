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Мария Погребняк призналась, что случайно стала мамой в первый раз

Мария и Павел Погребняк уже долгие годы счастливы в браке и воспитывают троих сыновей. Однако недавно оказалось, что первая беременность Марии была незапланированной.
Мария Погребняк
Мария Погребняк рассказала о первой беременности

Сегодня 30-летняя Мария Погребняк — счастливая жена и мама троих детей. Казалось, что несмотря на возраст (девушка родила первенца в 19 лет), Мария планировала каждую беременность. Однако недавно Погребняк поведала, что их старший сын Артем появился на свет, как говорится, по счастливой случайности.

«В те времена я предохранялась противозачаточным пластырем. Так получилось, что он отклеился и произошло зачатие», — рассказала Мария в интервью порталу «Дни.Ру».

Звезда призналась, что новость о беременности стала для них с Павлом шоком — все же тогда они оба были слишком молоды.

Кроме того, девушка боялась осуждения со стороны родственников. «Раньше мама мне говорила, что надо доучиться, начать работать, а уж потом думать о полноценной семье», — сказала Погребняк. В итоге и ее родители, и родители Павла поддержали молодую пару в желании оставить ребенка и потом помогали воспитывать внуков.

Трижды мама Мария призналась, что в последнее время они с мужем снова задумываются о пополнении в семье — они очень хотят, чтобы у них была и дочь.

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20 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Павел Погребняк

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А что кто-то думал иначе? Никто и никогда в 18 лет беременность не планирует, это всегда происходит "случайно".

  • Ну и зачем нам это знать!!! Родила и родила. И все-таки она страшна!!!

  • Практически все такие)

  • (девушка родила первенца в 19 лет)

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