Дочь Марии Шукшиной обвинила бывшего отчима в рукоприкладстве

На днях дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко вновь приняла участие в программе «Пусть говорят». На этот раз девушка рассказала о сложных отношениях с экс-супругом своей матери.

Дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко рассказала о своем отчиме Борисе Вишнякове

Недавно мы писали о признании Марии Шукшиной в том, что за участие в программе «Пусть говорят» ее дочери Анне Трегубенко заплатили крупную сумму денег. На днях 30-летняя наследница актрисы вновь появилась в эфире передачи, чтобы рассказать об отношениях со своим бывшим отчимом Борисом Вишняковым.

Выпуск программы был посвящен скандалу, связанному с продажей квартиры ее бабушки в Санкт-Петербурге.

Борис решил рассказать ведущему и зрителям свою версию случившегося. «Эту историю я знаю изначально. Знаю, по каким причинам она оформлялась на Аню. Это было чисто из доверительных соображений. Мария переоформила квартиру на Большой Академической на Анну. Фома и Фока (сыновья Бориса Вишнякова и Марии Шукшиной, — прим. Woman.ru) были прописаны там. Когда Мария посчитала, что появилась возможность улучшать жилищные условия, она решила ее продать. Две третьих от стоимости забрала себе Аня», — цитирует мужчину издание «СтарХит».

Борис также признался, что обижен на бывшую супругу из-за того, что при продаже апартаментов были ущемлены права его сыновей.

«Аня была тогда единственным совершеннолетним человеком. А я ни на что не претендовал, мы с Марией не были в браке», — рассказал он. Сама Анна не согласилась со словами своего бывшего отчима. Наследница артистки заявила, что Борису категорически нельзя доверять, ведь, по ее словам, он несколько раз крал деньги из сейфа ее матери. Дочь Шукшиной также призналась, что отчим неоднократно поднимал на нее руку и даже предлагал фотографироваться в полуобнаженном виде.

1 2 3 4 5 По словам наследницы актрисы, экс-супруг матери часто бил ее

Вишняков, в свою очередь, извинился перед Анной, признавшись, что однажды действительно дал ей пощечину, однако с ее видением произошедшего не согласился. Экс-супруг Шукшиной заявил, что дочь актрисы сама не была чиста на руку и не хотела делиться частью суммы, которая досталась ей от продажи недвижимости. Анна же попыталась оправдаться словами о том, что в тот момент ей не на что было воспитывать ребенка, поэтому она решила оставить все полученные 17 миллионов рублей себе.

