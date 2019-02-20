«Я чуть не остался сиротой»: 13-летний сын Децла рассказал о сердечном приступе матери

3 февраля стало известно о смерти Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Музыканту, пик карьеры которого пришелся на нулевые, было всего 35 лет. Сегодня многие артисты говорят о весомом вкладе исполнителя в рэп-жанр. Журналист Роман Супер даже решил снять документальное кино о Децле, его творчестве и занялся сбором денег для осуществления задуманного.
Затею уже поддержал Александр Толмацкий, отец Кирилла, дав разрешение на работу над картиной. Однако вдова артиста Юлия и его сын Антоний выступили категорически против.
По словам молодого человека, журналист не нравился его отцу как личность. «Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого и 99%, а то и 100% денег отдавал на благотворительность. Тем более, откуда Роман возьмет материал, если ни я, ни мать, ни бабушка не дадут ему интервью. Неужели сделает нарезку из старых интервью?» — начал Тони (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Подросток также сообщил, что сейчас его семье непросто в финансовом плане. Антония возмущает, что журналист решил использовать имя его отца в корыстных целях. «И из-за того, что Супер собирал деньги на свой фильм у моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление, и она чуть не умерла от сердечного приступа. Еле успела выпить таблетки от сердца. Спасибо, что рядом были друзья», — написал сын Децла.
По мнению юноши, Роману Суперу следует снимать фильм на собственные средства, если он действительно хочет выпустить его.