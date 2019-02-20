«Я чуть не остался сиротой»: 13-летний сын Децла рассказал о сердечном приступе матери

На днях журналист Роман Супер объявил, что собирается снять документальный фильм о скончавшемся в начале февраля рэпере Децле. Вдове и сыну музыканта эта идея не понравилась. Вечером 19 февраля 13-летний Тони Толмацкий объяснил в Инстаграме, почему не одобряет инициативу.

Сын Децла Антоний рассказал, что из-за переживаний у его матери Юлии возникли проблемы со здоровьем

3 февраля стало известно о смерти Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Музыканту, пик карьеры которого пришелся на нулевые, было всего 35 лет. Сегодня многие артисты говорят о весомом вкладе исполнителя в рэп-жанр. Журналист Роман Супер даже решил снять документальное кино о Децле, его творчестве и занялся сбором денег для осуществления задуманного.



Затею уже поддержал Александр Толмацкий, отец Кирилла, дав разрешение на работу над картиной. Однако вдова артиста Юлия и его сын Антоний выступили категорически против.

На днях 13-летний юноша объяснил на своей странице в соцсети, почему он не одобряет создание картины.

По словам молодого человека, журналист не нравился его отцу как личность. «Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого и 99%, а то и 100% денег отдавал на благотворительность. Тем более, откуда Роман возьмет материал, если ни я, ни мать, ни бабушка не дадут ему интервью. Неужели сделает нарезку из старых интервью?» — начал Тони (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

1 2 3 4 5 На днях стало известно, что журналист Роман Супер собирается снять фильм о покойном Децле

Подросток также сообщил, что сейчас его семье непросто в финансовом плане. Антония возмущает, что журналист решил использовать имя его отца в корыстных целях. «И из-за того, что Супер собирал деньги на свой фильм у моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление, и она чуть не умерла от сердечного приступа. Еле успела выпить таблетки от сердца. Спасибо, что рядом были друзья», — написал сын Децла.



По мнению юноши, Роману Суперу следует снимать фильм на собственные средства, если он действительно хочет выпустить его.