В Сети обсуждают, что на новом фото Юнусова и Шишкова выглядят как мать и дочь

26-летняя Алена Шишкова до сих пор поддерживает близкие отношения с матерью бывшего возлюбленного — Симоной Юнусовой. На днях модель поделилась новой фотографией с бабушкой дочери Алисы.

Подписчики Алены Шишковой считают, что на новом фото они с Симоной Юнусовой очень похожи

Модель Алена Шишкова и рэпер Тимати расстались в 2014 году, однако до сих пор много времени проводят вместе из-за общей дочери. Мама рэпера Симона Юнусова также поддерживает близкие отношения с бывшей невесткой и, кажется, сама этому очень рада.



На днях в Инстаграме Алена опубликовала новое фото с Симоной и 4-летней Алисой. На снимке модель обнимает бабушку своей дочери, по выражению лица которой видно, что ей нравится эта компания.



Многие интернет-пользователи даже заметили, что Шишкова и мама Тимати очень похожи: «Одно лицо!», «Три красавицы-блондинки», «Мудрая женщина приобрела себе дочь», «Прямо как мама и дочки».



1 2 3 4 Алена Шишкова поддерживает близкие отношения с Симоной Юнусовой

Но если внешнее сходство знаменитостей еще можно оспорить, то уж точно не стоит сомневаться в том, что женщин объединяет дружба.