В Сети обсуждают, что на новом фото Юнусова и Шишкова выглядят как мать и дочь

Модель Алена Шишкова и рэпер Тимати расстались в 2014 году, однако до сих пор много времени проводят вместе из-за общей дочери. Мама рэпера Симона Юнусова также поддерживает близкие отношения с бывшей невесткой и, кажется, сама этому очень рада.
На днях в Инстаграме Алена опубликовала новое фото с Симоной и 4-летней Алисой. На снимке модель обнимает бабушку своей дочери, по выражению лица которой видно, что ей нравится эта компания.
Многие интернет-пользователи даже заметили, что Шишкова и мама Тимати очень похожи: «Одно лицо!», «Три красавицы-блондинки», «Мудрая женщина приобрела себе дочь», «Прямо как мама и дочки».
Но если внешнее сходство знаменитостей еще можно оспорить, то уж точно не стоит сомневаться в том, что женщин объединяет дружба.