Анне Седоковой пришлось заложить украшение в ломбард, чтобы оплатить ипотеку

В конце прошлого года Анна Седокова поделилась со своими фолловерами радостной новостью — она стала обладательницей квартиры своей мечты! Но, как оказалось, элитная недвижимость пришлась певице не по карману.

Недавно Анна Седокова купила квартиру

В конце декабря 2018-го 36-летняя Анна Седокова стала владелицей роскошных апартаментов в самом сердце Москвы. Седокова не скрыла от своих поклонников, что недвижимость очень дорого ей обошлась, и в течение следующих 20 лет она будет выплачивать ипотеку. А недавно певица призналась, что приобретение квартиры стоило ей огромных нервов.

Как оказалось, сначала компания по продаже жилья, с которой работала Анна, предложила ей оплатить только 10% от стоимости квартиры, а всю остальную сумму оформить в ипотечный кредит.

Однако накануне праздников агенты сообщили ей, что первоначальный взнос возрос до 30% от цены недвижимости. Увы, такой большой суммы у Седоковой не оказалось. Ситуация осложнялась тем, что знаменитость должна была найти деньги буквально в течение двух недель.

1 2 3 4 5 Анна Седокова рассказала, чего ей стоило недавнее приобретение квартиры

«Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу», — поведала артистка в интервью журналу «Теленеделя».



К счастью, Седоковой удалось занять нужную сумму у друзей. «Ревели все — от счастья и пережитого волнения. А больше всех ревела я. Плакала и говорила себе: ''Ну почему?! Я же взрослая, известная, популярная, много работаю, почему у меня все так?!''» — в расстроенных чувствах рассказала исполнительница.