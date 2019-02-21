Анне Седоковой пришлось заложить украшение в ломбард, чтобы оплатить ипотеку

В конце декабря 2018-го 36-летняя Анна Седокова стала владелицей роскошных апартаментов в самом сердце Москвы. Седокова не скрыла от своих поклонников, что недвижимость очень дорого ей обошлась, и в течение следующих 20 лет она будет выплачивать ипотеку. А недавно певица призналась, что приобретение квартиры стоило ей огромных нервов.
Однако накануне праздников агенты сообщили ей, что первоначальный взнос возрос до 30% от цены недвижимости. Увы, такой большой суммы у Седоковой не оказалось. Ситуация осложнялась тем, что знаменитость должна была найти деньги буквально в течение двух недель.
«Помню, как сижу в туалете на полу и размышляю над тем, что надо продать свой крестик, чтобы наскрести денег. В результате я, Анна Седокова, невероятная и потрясающая, сажусь в машину и везу крестик в ломбард. Как я ревела там, в этом ломбарде! Меня спрашивают: сдаем? Сдаем, говорю. А сама плачу», — поведала артистка в интервью журналу «Теленеделя».
К счастью, Седоковой удалось занять нужную сумму у друзей. «Ревели все — от счастья и пережитого волнения. А больше всех ревела я. Плакала и говорила себе: ''Ну почему?! Я же взрослая, известная, популярная, много работаю, почему у меня все так?!''» — в расстроенных чувствах рассказала исполнительница.