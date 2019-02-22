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Равняйсь! Агутин, Батрутдинов, Тарзан и другие российские звезды, которые служили в армии

Приближается 23 февраля — День защитника отечества. В честь праздника Woman.ru собрал российских знаменитостей, которые честно отдали долг Родине. 

День защитника Отечества отмечается в нашей стране вот уже почти столетие. Традиционно женщины поздравляют своих отцов, братьев, мужей и сыновей, ведь почти каждый мужчина нашей страны (за редким исключением) отдал долг Родине. 

И тут наша редакция — в перерывах между покупкой подарков для своих защитников — задумалась, а много ли российских звезд служили в армии? Оказалось, совсем немного. А если быть точнее — единицы. 

  • Гоша Куценко
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    Гоша Куценко, 51 год

    В 1980-х Гоша поступил в Львовский политехнический институт, но не доучился, поэтому был призван в Советскую Армию. Службу будущий актер проходил в войсках связи
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Тем интереснее показать вам этих уникумов. Любопытно увидеть, идет ли военная форма Тарзану или Леониду Агутину? Или, возможно, вы хотите знать, в каких войсках служил Федор Бондарчук? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей фотогалерее.  

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22 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина, Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, VK.com
Теги

Руслан Белый, Илья Лагутенко, Сергей Астахов, Макс Корж

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