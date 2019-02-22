Равняйсь! Агутин, Батрутдинов, Тарзан и другие российские звезды, которые служили в армии

Приближается 23 февраля — День защитника отечества. В честь праздника Woman.ru собрал российских знаменитостей, которые честно отдали долг Родине.

День защитника Отечества отмечается в нашей стране вот уже почти столетие. Традиционно женщины поздравляют своих отцов, братьев, мужей и сыновей, ведь почти каждый мужчина нашей страны (за редким исключением) отдал долг Родине.



И тут наша редакция — в перерывах между покупкой подарков для своих защитников — задумалась, а много ли российских звезд служили в армии? Оказалось, совсем немного. А если быть точнее — единицы.

1 2 3 ... 22 Гоша Куценко, 51 год

В 1980-х Гоша поступил в Львовский политехнический институт, но не доучился, поэтому был призван в Советскую Армию. Службу будущий актер проходил в войсках связи

Тем интереснее показать вам этих уникумов. Любопытно увидеть, идет ли военная форма Тарзану или Леониду Агутину? Или, возможно, вы хотите знать, в каких войсках служил Федор Бондарчук? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей фотогалерее.