Равняйсь! Агутин, Батрутдинов, Тарзан и другие российские звезды, которые служили в армии

День защитника Отечества отмечается в нашей стране вот уже почти столетие. Традиционно женщины поздравляют своих отцов, братьев, мужей и сыновей, ведь почти каждый мужчина нашей страны (за редким исключением) отдал долг Родине.
И тут наша редакция — в перерывах между покупкой подарков для своих защитников — задумалась, а много ли российских звезд служили в армии? Оказалось, совсем немного. А если быть точнее — единицы.
Тем интереснее показать вам этих уникумов. Любопытно увидеть, идет ли военная форма Тарзану или Леониду Агутину? Или, возможно, вы хотите знать, в каких войсках служил Федор Бондарчук? Ответы на все эти вопросы вы найдете в нашей фотогалерее.