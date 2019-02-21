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Подписчики поздравляют Агату Муцениеце с третьей беременностью

На днях Агата Муцениеце вместе со своим мужем Павлом Прилучным побывала на очередной кинопремьере. После публикации фотоотчетов с мероприятия многие поклонники актрисы стали подозревать, что она находится в интересном положении.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный пришли на премьеру фильма «Тобол»
Агата Муцениеце и Павел Прилучный пришли на премьеру фильма «Тобол»

Несколько дней назад в столице состоялась премьера фильма «Тобол», в котором Агата Муцениеце сыграла одну из главных ролей. Поддержать свою супругу пришел и Павел Прилучный.

После мероприятия знаменитости по традиции стали делиться в соцсетях кадрами с красной дорожки. Фотографии Агаты одновременно порадовали и насторожили ее фанатов. Дело в том, что многим интернет-пользователям показалось, что живот актрисы изменился в размерах, и они тут же начали поздравлять ее с беременностью.

«Беременная?», «Она в сторис сказала, что ждет прибавления в семье», «Агата, прими поздравления с третьим ребенком!», «Будет бебик», — писали они (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Некоторые пошли дальше: они провели мини-расследование и пришли к тем же выводам. «Если посмотреть на грудь, то живот хорошо выдается вперед. Действительно в положении», «Это платье из коллекции для беременных!» — отмечали фолловеры актрисы. Ждет ли артистка третьего ребенка на самом деле, мы узнаем в скором времени.

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21 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Что за бабы у нас... После каждого семейного разлада "скреплять" отношения ребенком

  • Погодите, а это ж ее он мутузил не так давно? Она что-то там оборонила в прессе о том,что ее муж бьет... Так она решила третьего сделать ребенка, чтобы веселее жилось?:) Логика женская, ну или куриная, скорее)))) что поделать))))

  • Давайте лучше Игоря Бочкина и Анну Легчилову с рождением сына поздравлять!!!)

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