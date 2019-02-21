Подписчики поздравляют Агату Муцениеце с третьей беременностью

На днях Агата Муцениеце вместе со своим мужем Павлом Прилучным побывала на очередной кинопремьере. После публикации фотоотчетов с мероприятия многие поклонники актрисы стали подозревать, что она находится в интересном положении.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный пришли на премьеру фильма «Тобол»

Несколько дней назад в столице состоялась премьера фильма «Тобол», в котором Агата Муцениеце сыграла одну из главных ролей. Поддержать свою супругу пришел и Павел Прилучный.



После мероприятия знаменитости по традиции стали делиться в соцсетях кадрами с красной дорожки. Фотографии Агаты одновременно порадовали и насторожили ее фанатов. Дело в том, что многим интернет-пользователям показалось, что живот актрисы изменился в размерах, и они тут же начали поздравлять ее с беременностью.



1 2 3 4 Фанаты Агаты Муцениеце обратили внимание на ее округлившийся живот

«Беременная?», «Она в сторис сказала, что ждет прибавления в семье», «Агата, прими поздравления с третьим ребенком!», «Будет бебик», — писали они (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Некоторые пошли дальше: они провели мини-расследование и пришли к тем же выводам. «Если посмотреть на грудь, то живот хорошо выдается вперед. Действительно в положении», «Это платье из коллекции для беременных!» — отмечали фолловеры актрисы. Ждет ли артистка третьего ребенка на самом деле, мы узнаем в скором времени.