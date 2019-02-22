Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своей беременности

На днях пользователи Сети заподозрили, что Агата Муцениеце ждет третьего ребенка. Актриса не стала долго молчать и вскоре прокомментировала ситуацию.

После недавнего выхода в свет поклонники уверены, что звездная пара ждет ребенка

На этой неделе 29-летняя Агата Муцениеце побывала на премьере фильма «Тобол», в котором сыграла одну из главных ролей. После публикации снимков с мероприятия интернет-пользователи пришли к выводу, что, скорее всего, звезда находится в положении — живот актрисы немного выпирал.

Журналисты не стали долго выжидать, и вскоре обратились за комментарием по этому вопросу к самой Агате.

«Да, у меня восемь детей, жду девятого. Все мальчики. Так и пишите!» — саркастично заявила знаменитость журналу «СтарХит». Более серьезно ответить про возможное интересное положение Муцениеце наотрез отказалась.



1 2 3 4 Агата Муцениеце прокомментировала слухи о третьей беременности

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже воспитывают двоих детей — 6-летнего сына Тимофея и дочь Мию, которой в начале марта исполнится три года. В последнее время в отношениях звездной пары было немало проблем, но Павел и Агата пришли к взаимопониманию и снова счастливы друг с другом.