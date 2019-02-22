Агата Муцениеце прокомментировала слухи о своей беременности

На этой неделе 29-летняя Агата Муцениеце побывала на премьере фильма «Тобол», в котором сыграла одну из главных ролей. После публикации снимков с мероприятия интернет-пользователи пришли к выводу, что, скорее всего, звезда находится в положении — живот актрисы немного выпирал.
«Да, у меня восемь детей, жду девятого. Все мальчики. Так и пишите!» — саркастично заявила знаменитость журналу «СтарХит». Более серьезно ответить про возможное интересное положение Муцениеце наотрез отказалась.
Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный уже воспитывают двоих детей — 6-летнего сына Тимофея и дочь Мию, которой в начале марта исполнится три года. В последнее время в отношениях звездной пары было немало проблем, но Павел и Агата пришли к взаимопониманию и снова счастливы друг с другом.