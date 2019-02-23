Бургеры и йога для беременных: двойники Меган Маркл и принца Гарри показали, как проходят будни супругов

У членов британской королевской семьи нет Инстаграма, а официальные снимки не отражают их повседневную жизнь. Фотограф Элисон Джексон решила показать нам свою версию того, как живут монаршие особы.

Фотограф Элисон Джексон создала проект, посвященный рождению ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Уже этой весной 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл станут родителями. Ежедневно анонимные инсайдеры сообщают новые подробности о беременности герцогини, однако до сих пор остается загадкой, насколько они правдивы.



Британский фотограф Элисон Джексон вообразила, какими могут быть будни пары, и отразила это в своем новом проекте. На снимках двойники герцога и герцогини Сассекских выбирают имя для будущего малыша, занимаются йогой для беременных и... держат на руках своего первенца.

1 2 3 4 5 Элисон представила, как могут выглядеть будни Меган Маркл и принца Гарри в ожидании рождения ребенка

Подобная фотосессия не первая в портфолио Элисон. На других ее снимках можно увидеть, например, королеву Елизавету II, выгуливающую собак или играющую в гольф с Дональдом Трампом, и даже голых принцев Уильяма и Гарри.