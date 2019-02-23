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Бургеры и йога для беременных: двойники Меган Маркл и принца Гарри показали, как проходят будни супругов

У членов британской королевской семьи нет Инстаграма, а официальные снимки не отражают их повседневную жизнь. Фотограф Элисон Джексон решила показать нам свою версию того, как живут монаршие особы. 
Меган Маркл, Принц Гарри
Фотограф Элисон Джексон создала проект, посвященный рождению ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Уже этой весной 34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл станут родителями. Ежедневно анонимные инсайдеры сообщают новые подробности о беременности герцогини, однако до сих пор остается загадкой, насколько они правдивы.

Британский фотограф Элисон Джексон вообразила, какими могут быть будни пары, и отразила это в своем новом проекте. На снимках двойники герцога и герцогини Сассекских выбирают имя для будущего малыша, занимаются йогой для беременных и... держат на руках своего первенца. 

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    Элисон представила, как могут выглядеть будни Меган Маркл и принца Гарри в ожидании рождения ребенка
    Смотреть галерею

Подобная фотосессия не первая в портфолио Элисон. На других ее снимках можно увидеть, например, королеву Елизавету II, выгуливающую собак или играющую в гольф с Дональдом Трампом, и даже голых принцев Уильяма и Гарри. 

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23 февраля 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото www.alison-jackson.co.uk

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