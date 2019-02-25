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«Между ними химия!»: зрителей «Оскара-2019» восхитило чувственное выступление Леди Гаги и Брэдли Купера

24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стало выступление Брэдли Купера и Леди Гаги.

Драма «Звезда родилась» понравилась многим зрителям именно благодаря музыкальному наполнению. Неудивительно, что песня Shallow, которую написала и исполнила в фильме Леди Гага, взяла «Оскар». 

В этот вечер все номинированные композиции прозвучали со сцены. Бесспорно, лучшим выступлением стал пронзительный номер Брэдли Купера и Леди Гаги.

Это был один из самых трогательных моментов церемонии: ни гости, ни зрители у экранов не смогли сдержать слез. 

Романтический дуэт сорвал овации всего зала. 

  • Брэдли Купер, Леди Гага
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    Брэдли Купер и Леди Гага исполнили песню Shallow из их фильма «Звезда родилась»
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Если бы не Ирина Шейк, сидящая в первом ряду и наблюдающая за происходящим на сцене, можно было подумать, что между Купером и Гагой пробежала искра. Взгляды, эмоции, касания рук — это был очень чувственное выступление.
 
Например, Ксения Бородина так описала свои впечатления от увиденного: «У меня мурашки от этого видео! Я влюбилась в этот фильм с первого раза, а про эту песню я молчу, она гениальна! Говорят, Гага бросила своего парня, потому что влюбилась в Брэдли. А вы как думаете?» (орфография и пунктуация автора сохранены). Присоединяемся к вопросу Бородиной: вы тоже считаете, что певица испытывает настоящие чувства к актеру? 

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25 февраля 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Getty Images

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну... кто не видел старых голливудских фильмов в этой тематике, тому наверное и это круто покажется. Голос у Гаги слабоват, конечно, для этой песни, на крик срывается время от времени. Не Лайза Минелли в общем, даже не близко.

  • Постылая нудятина. Какая химия, о чем вы, нет ее.

  • У меня лайки не проставляются, поэтому вынуждена написать, что полностью согласна с первым комментарием.

  • Мне тоже этот номер понравился больше всего, ждала его) Смотрю и мурашки по коже☺️ Самая крутая песня из всех номинированных, по моему мнению, я рада, что им дали Оскар)

  • Мне тоже этот номер понравился больше всего, ждала его) Смотрю и мурашки по коже☺️ Самая крутая песня из всех номинированных, по моему мнению, я рада, что им дали Оскар)

  • Мурашки по коже....

  • Это его первый фильм и он делает все возможное, чтобы его успешно пропиарить. А Гага и так уже знаменита своим творчеством - очевидно, что она влюблена искренне.

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