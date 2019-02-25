«Между ними химия!»: зрителей «Оскара-2019» восхитило чувственное выступление Леди Гаги и Брэдли Купера

24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Одним из самых запоминающихся моментов мероприятия стало выступление Брэдли Купера и Леди Гаги.

Драма «Звезда родилась» понравилась многим зрителям именно благодаря музыкальному наполнению. Неудивительно, что песня Shallow, которую написала и исполнила в фильме Леди Гага, взяла «Оскар».



В этот вечер все номинированные композиции прозвучали со сцены. Бесспорно, лучшим выступлением стал пронзительный номер Брэдли Купера и Леди Гаги.

Это был один из самых трогательных моментов церемонии: ни гости, ни зрители у экранов не смогли сдержать слез.

Романтический дуэт сорвал овации всего зала.

1 2 3 4 5 Брэдли Купер и Леди Гага исполнили песню Shallow из их фильма «Звезда родилась»

Если бы не Ирина Шейк, сидящая в первом ряду и наблюдающая за происходящим на сцене, можно было подумать, что между Купером и Гагой пробежала искра. Взгляды, эмоции, касания рук — это был очень чувственное выступление.



Например, Ксения Бородина так описала свои впечатления от увиденного: «У меня мурашки от этого видео! Я влюбилась в этот фильм с первого раза, а про эту песню я молчу, она гениальна! Говорят, Гага бросила своего парня, потому что влюбилась в Брэдли. А вы как думаете?» (орфография и пунктуация автора сохранены). Присоединяемся к вопросу Бородиной: вы тоже считаете, что певица испытывает настоящие чувства к актеру?

