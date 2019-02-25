«Между ними химия!»: зрителей «Оскара-2019» восхитило чувственное выступление Леди Гаги и Брэдли Купера

Драма «Звезда родилась» понравилась многим зрителям именно благодаря музыкальному наполнению. Неудивительно, что песня Shallow, которую написала и исполнила в фильме Леди Гага, взяла «Оскар».
В этот вечер все номинированные композиции прозвучали со сцены. Бесспорно, лучшим выступлением стал пронзительный номер Брэдли Купера и Леди Гаги.
Романтический дуэт сорвал овации всего зала.
Если бы не Ирина Шейк, сидящая в первом ряду и наблюдающая за происходящим на сцене, можно было подумать, что между Купером и Гагой пробежала искра. Взгляды, эмоции, касания рук — это был очень чувственное выступление.
Например, Ксения Бородина так описала свои впечатления от увиденного: «У меня мурашки от этого видео! Я влюбилась в этот фильм с первого раза, а про эту песню я молчу, она гениальна! Говорят, Гага бросила своего парня, потому что влюбилась в Брэдли. А вы как думаете?» (орфография и пунктуация автора сохранены). Присоединяемся к вопросу Бородиной: вы тоже считаете, что певица испытывает настоящие чувства к актеру?