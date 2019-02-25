Maruv отказалась от гастролей в России, чтобы Украина разрешила ей выступить на «Евровидении-2019»

Певица Maruv победила на национальном отборе «Евровидения-2019» от Украины. Это означало, что артистка однозначно представит свою страну на международном конкурсе, но на днях стало известно, что этого может и не случиться. Виной всему стали гастроли Maruv в России.
«Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на ''Евровидение-2019'', получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены), — начала певица.
Maruv написала, что гордится своей страной и очень хочет защитить ее честь на международном конкурсе. Певица призналась, что отклонила предложения от трех других стран представлять их.
Далее Maruv рассказала, что 25 февраля она обязана подписать «договор между участником от Украины и НТКУ» (Национальная телекомпания Украины), который возмутил ее своими «абсурдными» требованиями. И тем не менее она приняла решение согласиться на все условия.
«Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе», — написала артистка.
После этого Maruv поделилась самыми возмутительными, по ее мнению, пунктами договора. Так, певице запрещена любая импровизация на сцене.
Также она обязана передать НТКУ авторские права на песню (хотя они принадлежат мировому лейблу Warner Music) и четко выполнять (!) любые требования и указания. «Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен», — не скрывала своего недовольства исполнительница. Также в договоре прописан запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ, что «полностью нарушает свободу слова и права человека».
По словам артистки, обязанности НТКУ заключены всего в трех пунктах: организация готова дать подсказки касательно правил проведения конкурса, разрешить певице взять с собой на конкурс 10 человек (за свой счет) и... придерживаться условий этого договора.
«Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе ''Евровидение-2019''.
Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ», — в завершение написала Maruv.
Напомним, что Maruv поддержали многие российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, который в этом году выступает наставником Сергея Лазарева, защищающего честь России на «Евровидении-2019».