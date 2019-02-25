Maruv отказалась от гастролей в России, чтобы Украина разрешила ей выступить на «Евровидении-2019»

На днях участие певицы Maruv в «Евровидении-2019» оказалось на грани срыва. Однако 25 февраля артистка опубликовала пост, в котором написала, что готова пойти на все условия, только чтобы получить возможность представить Украину на международном конкурсе.

Maruv заявила, что готова бороться за свое участие на «Евровидении-2019»

Певица Maruv победила на национальном отборе «Евровидения-2019» от Украины. Это означало, что артистка однозначно представит свою страну на международном конкурсе, но на днях стало известно, что этого может и не случиться. Виной всему стали гастроли Maruv в России.

Почти сутки артистка молчала, но 25 февраля решила расставить все точки над i, опубликовав откровенный пост в Фейсбуке.

«Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на ''Евровидение-2019'', получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены), — начала певица.



Maruv написала, что гордится своей страной и очень хочет защитить ее честь на международном конкурсе. Певица призналась, что отклонила предложения от трех других стран представлять их.



Далее Maruv рассказала, что 25 февраля она обязана подписать «договор между участником от Украины и НТКУ» (Национальная телекомпания Украины), который возмутил ее своими «абсурдными» требованиями. И тем не менее она приняла решение согласиться на все условия.



«Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе», — написала артистка.

Все расходы по участию в конкурсе Maruv должна взять на себя

После этого Maruv поделилась самыми возмутительными, по ее мнению, пунктами договора. Так, певице запрещена любая импровизация на сцене.

«Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 миллиона гривен», — саркастично отметила артистка.

Также она обязана передать НТКУ авторские права на песню (хотя они принадлежат мировому лейблу Warner Music) и четко выполнять (!) любые требования и указания. «Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера, и в случае отказа, меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 миллиона гривен», — не скрывала своего недовольства исполнительница. Также в договоре прописан запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ, что «полностью нарушает свободу слова и права человека».

Maruv подчеркнула, что взамен этих требований не получает ничего: «Ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промоподдержки. Даже визой я должна заниматься сама».

По словам артистки, обязанности НТКУ заключены всего в трех пунктах: организация готова дать подсказки касательно правил проведения конкурса, разрешить певице взять с собой на конкурс 10 человек (за свой счет) и... придерживаться условий этого договора.



«Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе ''Евровидение-2019''.

Я прошу вашей поддержки, поддержки прессы и независимых журналистов, которые не готовы выполнять чей-то заказ», — в завершение написала Maruv.

1 2 3 4 5 Певица Maruv написала откровенный пост в Фейсбуке

Напомним, что Maruv поддержали многие российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, который в этом году выступает наставником Сергея Лазарева, защищающего честь России на «Евровидении-2019».