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«Это моя вина»: Божена Рынска прокомментировала смерть супруга Игоря Малашенко

25 февраля стало известно, что Игорь Малашенко покончил с собой. Через несколько часов супруга политтехнолога опубликовала несколько постов, в которых призналась, что винит себя в смерти мужа. 
Божена Рынска и Игорь Малашенко
После свадьбы Божены Рынски и Игоря Малашенко начались судебные разбирательства с бывшей женой политтехнолога

Божена Рынска никогда не скрывала, что после их с Игорем Малашенко свадьбы, в семье настали непростые времена. Бывшая жена политтехнолога вела ожесточенную борьбу за имущество. Однако общественность и не предполагала, что дела настолько плохи. Оказалось, что Малашенко просто не выдержал давления и 25 февраля решил свести счеты с жизнью. Смерть Игоря подтвердили его коллеги, а вот Божена молчала. 

Лишь в ночь на 26 феврля Рынска вышла на связь. В своем Фейсбуке писательница опубликовала несколько постов, отметив, что ей необходимо выговориться. 

«Игорь лично мне говорил, что не собирается умирать еще месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз» (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала вдова.

Божена отметила, что очень любила своего мужа и любит его до сих пор. «Я не знаю, как я буду жить без него. Мне незачем жить. Мы каждой черточкой души были дороги друг другу. У нас была большая любовь, огромная. Это была моя настоящая половинка, любовь моя. Если бы можно было все изменить, я бы целовала ему каждый пальчик, мое любимое мохнатое ушко, как я его называла», — продолжила Рынска. 

Игорь Малашенко
Божена призналась, что Игорь нередко говорил о суициде

Писательница обратилась к журналистам с просьбой оставить ее в покое. «Я прошу пожалеть меня, не пытаться охотиться за мной с телекамерами. Не надо добивать. Охотой на меня вы добьетесь только того, что покончу с собой и я. Я не хочу больше жить. Единственное, что меня может удержать, — у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка. Пожалуйста, не охотьтесь за мной сейчас, не надо. Я убита, и я этого не переживу», — взмолилась безутешная вдова. 

Божена подчеркнула, что они с супругом мечтали о нормальной жизни. Рынска была готова жить скромно — примерно на 2500 долларов в месяц.

«Больше Игорь мне не давал, я иногда пеняла, но на самом деле, мне хватало. Я наловчилась вещи продавать в Америке, и мне было окей», — призналась Божена.

Писательница вспомнила, как однажды обратилась к гадалке. «И она сразу сказала: ''Так, никакой смерти у него не стоит. У вас будет долгий и очень счастливый брак. И ребенок у вас прямо вот на пороге''. Надо сказать, что у нас суррогатная мать последовательно сбрасывала эмбрионы. Остались замороженные еще. Я перестала реагировать на гормональную терапию, и яйцеклетки у меня забирали в естественном цикле. Каждый месяц общий наркоз. И в последнее время были одни неудачи», — призналась Рынска.

В каждом новом посте Божена не переставала винить себя в произошедшем: «Если бы я проявила стойкость и каждое утро начинала с улыбки и с признания в любви, этого бы не случилось», «Мне не хватило ласкового тепла, чтобы объять его, чтобы каждый день его ласкать, говорить, что все будет хорошо, как он просил. Я ему честно признавалась, что я устала, очень устала, и у меня нет сил. Это моя вина, и мне ее всю жизнь нести. Я не уберегла горячо любимого и дорогого человека, стала срываться», «Мне надо было прекратить борьбу. И Игорь был бы жив». 

Рынска призналась, что судебные разбирательства с бывшей женой и безразличие детей довели Малашенко до отчаяния. Он впал в глубочайшую депрессию, потерял сон, стал практически невменяемым. Копились бесконечные долги, суды при этом и не думали заканчиваться, а антидепрессанты больше не помогали. Божена призналась, что ее муж «неоднократно пугал суицидами, разговорами похоронными», но она всякий раз возвращала ему желание жить. Однако в этот раз не успела. 

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26 февраля 2019
Текст Саша Белая
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Facebook, Сергей Фадеичев, Станислав Красильников/ТАСС

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18 комментариев Добавить комментарий
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  • Божена, вы неравнодушный человек, настоящий борец за это вас и полюбил Игорь. Не вините себя ни в чем... вы то же могли просто устать. Мои соболезнования.

  • Самоубийство - это сила или слабость? но доля эгоизма точно...родным придётся с этим "душевным грузом" жить теперь

  • А когда бывшая хочет отобрать все деньги, а настоящая постоянно пилит, что не может жить в "бедности" - это не эгоизм?

  • Ннужели у нее была такая маниакальная потребность родить от него. Каждый месяц гормоны,общий наркоз. Ужас. Бедная,прямо крик души у нее.

  • Натуля

    Божена, вы неравнодушный человек, настоящий борец за это вас и полюбил Игорь. Не вините себя ни в чем... вы то же могли просто устать. Мои соболезнования.

    я тоже склонна верить что у них действительно была настоящая любовь, думаю что прежняя жена добила его морально и угрозами, видимо он был мягкий достаточно что не смог её унять.

  • Ну вот как политтехнолог, человек навярняка умный, жил с женщиной, написавшей через день после его смерти такой бред???(

  • svet-ludmila

    А когда бывшая хочет отобрать все деньги, а настоящая постоянно пилит, что не может жить в "бедности" - это не эгоизм?

    и самоубийство, по вашему, это выход из такой ситуации?

  • Гость

    Самоубийство - это сила или слабость? но доля эгоизма точно...родным придётся с этим "душевным грузом" жить теперь

    теперь вопрос как она будет одна в этом жестоком и продажном мире без своей второй половинки души-тем более столько времени были вместе,,,,

  • Гость

    Самоубийство - это сила или слабость? но доля эгоизма точно...родным придётся с этим "душевным грузом" жить теперь

    Да не будет там никто жить с грузом. Суд по разделу имущества с бывшей не закончен. Он умер, кому теперь бабло достанется? Божена - законная жена, успела подсуетиться. Бывшая будет долю полагающуюся требовать, как требовала. Его взрослые дети тоже наследники. Сейчас будет битва покруче игры престолов. Начитаемся не хуже, чем про Фриске.

  • Как же люди не понимают, мы все умрем, сегодня-завтра или через 50-90 лет и нас больше никогда не будет, НИКОГДА! Неужели , если так тяжело жить, нельзя убежать на время, прийти в себя. Заняться тем, чем никогда и не думал, это может занять мысли и расслабить от душевной боли. Депрессия - болезнь , очень страшная ! Которая может сломить молодых и здоровых.

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