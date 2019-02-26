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Из-за дурной славы с Маратом Башаровым отказываются работать в театре

Не так давно Марат Башаров поднял руку на свою третью жену Елизавету Шевыркову, после чего она подала на развод. Как выяснилось, крах терпит не только семейная жизнь актера, но и его карьера. 
Марат Башаров
Марат Башаров может остаться без работы

После истории с избиением Екатерины Архаровой Марат Башаров вышел сухим из воды: актер продолжил играть в театре, сниматься в кино и «Битве экстрасенсов», а также встретил новую любовь — Елизавету Шевыркову, которая стала его третьей женой и родила ему сына. 

Однако Башаров взялся за старое: не так давно стало известно, что Марат избил Елизавету.

Поначалу супруги пытались скрыть этот факт, но, судя по всему, Шевыркова все обдумала и приняла решение уйти от мужа. Жена актера подала на развод, о чем тут же стало известно прессе. 

С этого момента у Башарова наступили нелегкие времена. Как сообщает издание Eg.ru, продюсеры спектакля «День сюрпризов» разорвали контракт с актером из-за того, что зрители по всей России отказываются покупать билеты на постановку с участием «пьяницы и дебошира». В результате спектакль будет переименован, а главную роль, которую исполнял Марат, передадут Сергею Астахову.  

  • Марат Башаров, Елизавета Шевыркова
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    В соцсетях Марат Башаров и Елизавета Шевыркова представали образцовой семьей
    Смотреть галерею

Поговаривают, что слухи о рукоприкладстве Башарова в скором времени дойдут и до Витебска, где актер задействован в постановке «Любовь. Собак@. Точка.RU. Перезагрузка». К слову, новых фильмов и сериалов с участием Марата также не предвидится. 

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26 февраля 2019
Текст Саша Белая
Фото Persona Stars, Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну наконец-то!

  • Пить надо было меньше и руки держать при себе, и карьера была бы в полном порядке. А люди молодцы, проголосовали ногами, так сказать.

  • Хороший метод наказания, заслужил

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