Интернет-пользователи гадают, кто позирует с Гуфом на откровенном фото

После скандального расставания с Кети Топурией Гуф, кажется, не страдает. Рэпер уже нашел себе новую пассию, о чем на днях сообщил своим подписчикам в Инстаграме.

Гуф опубликовал откровенное фото со своей новой девушкой

У рэпера Гуфа бурлит личная жизнь. Недавно исполнитель расстался с Кети Топурией из-за измены с Яной Шевцовой, но уже нашел себе новую пассию.

На днях Алексей Долматов поделился со своими фолловерами в Инстаграме откровенным фото с незнакомой девушкой.

«Доброе утро», — подписал снимок рэпер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Подписчики Гуфа сразу же принялись выяснять, что за девушка позирует рядом с ним. «Это Кети», «Яна вернулась?», «Не Кети и не Яна, кто-то другой совсем», — гадали они.



1 2 3 4 5 Интернет-пользователи так и не пришли к единому мнению, что за незнакомка на фото

К слову, многие поддержали версию о том, что Алексей Долматов вновь сошелся с Кети Топурией. Интернет-пользователи считают, что у певицы и девушки с фото одинаковые родинки на груди. Кроме того, пользователей Сети взбудоражила последняя публикация Кети в ее микроблоге, а вернее — подпись к ней: «У меня есть один секрет». Фолловеры Топурии тут же посчитали, что она имеет в виду воссоединение с бывшим возлюбленным. А вы что скажете?