Буланова ответила на слухи о том, что подала в суд на бывшего мужа за неуплату алиментов

На днях в СМИ появилась информация, что Татьяна Буланова судится со своим экс-супругом Владиславом Радимовым. По сообщениям журналистов, причиной стали обязательства по алиментам бывшего игрока «Зенита».



По сообщениям СМИ, Татьяна Буланова обратилась в суд с заявлением на своего экс-супруга

В декабре прошлого года Татьяна Буланова дала откровенное интервью Милане Тюльпановой, в котором призналась, что сохранила теплые отношения со своим экс-супругом Владиславом Радимовым. Певица и спортсмен разошлись в 2016 году, но, несмотря на это, поддерживали дружеские отношения и продолжали жить вместе.



Недавно стало известно, что Буланова написала заявление в суд на Радимова. Причиной стала неуплата алиментов на содержание их общего сына, 11-летнего Никиты — об этом сообщает «Фонтанка».



1 2 3 4 5 6 7 Как пишет пресса, певица требует от Владислава Радимова алименты на содержание общего ребенка

По информации того же издания, 21 февраля Татьяна обратилась с иском в судебный участок №11 Василеостровского района города Санкт-Петербурга. К слову, Буланова уже прокомментировала сообщения прессы. «Буду я что-то взыскивать или не взыскивать — это мое дело абсолютно», — заявила она в интервью 78.ru. В разговоре с изданием артистка добавила, что в судебный участок она не обращалась.

