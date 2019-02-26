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Буланова ответила на слухи о том, что подала в суд на бывшего мужа за неуплату алиментов

На днях в СМИ появилась информация, что Татьяна Буланова судится со своим экс-супругом Владиславом Радимовым. По сообщениям журналистов, причиной стали обязательства по алиментам бывшего игрока «Зенита».
По сообщениям СМИ, Татьяна Буланова обратилась в суд с заявлением на своего экс-супруга
По сообщениям СМИ, Татьяна Буланова обратилась в суд с заявлением на своего экс-супруга

В декабре прошлого года Татьяна Буланова дала откровенное интервью Милане Тюльпановой, в котором призналась, что сохранила теплые отношения со своим экс-супругом Владиславом Радимовым. Певица и спортсмен разошлись в 2016 году, но, несмотря на это, поддерживали дружеские отношения и продолжали жить вместе.

Недавно стало известно, что Буланова написала заявление в суд на Радимова. Причиной стала неуплата алиментов на содержание их общего сына, 11-летнего Никиты — об этом сообщает «Фонтанка».

  • Татьяна Буланова, Владислав Радимов
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    Как пишет пресса, певица требует от Владислава Радимова алименты на содержание общего ребенка
    Смотреть галерею

По информации того же издания, 21 февраля Татьяна обратилась с иском в судебный участок №11 Василеостровского района города Санкт-Петербурга. К слову, Буланова уже прокомментировала сообщения прессы. «Буду я что-то взыскивать или не взыскивать — это мое дело абсолютно», — заявила она в интервью 78.ru. В разговоре с изданием артистка добавила, что в судебный участок она не обращалась.

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26 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ей на днях 50..и сыну всего 11..еще понимать и поднимать.А у нее климакс и карьера на спаде.Судиться за алименты приходится. ..нееет,все же все надо делать вовремя..Мне тоже 50,сыну 30.

  • Карьера на спаде? а мне ,кажется, что сейчас наоборот тема с 90ми будет на пике. А петь ей есть что. Там не 2 песенки как у Салтыковой, например.

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