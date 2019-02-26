Холодный ангел: история первой российской супермодели Ольги Пантюшенковой, недавно ушедшей в свои 44 года

26 февраля стало известно о смерти российской супермодели, 44-летней Ольги Пантюшенковой. Поклонники считали, что много лет назад звезда пропала из поля зрения, потому что встретила любовь и зажила тихой счастливой жизнью. Увы, оказалось, Ольга в одиночку боролась с онкологическим заболеванием. Woman.ru решил вспомнить ее биографию, достойную лечь в основу киносценария.

Ольга Пантюшенкова — первая модель из СССР, добившаяся всемирной известности

18 октября 1974 года в обычной ленинградской семье родилась девочка, которой было суждено навсегда изменить мир моды. Несмотря на такое интригующее заявление, стоит заметить, что первые годы жизни Ольги Пантюшенковой мало чем отличались от детства ее сверстников.



Отец маленькой Оли ушел из семьи практически сразу после ее рождения. Ее мама работала швеей в ателье, поэтому нередко баловала дочь модными обновками собственного пошива.

В те годы в Советском Союзе уже начали выпускать журнал Burda Moden, подаривший всем женщинам страны ощущение причастности к бесконечно далекому миру моды.

Пантюшенкова тоже очень любила этот глянец — но вовсе не из-за красивой одежды. «Когда я просматривала журналы, всегда засматривалась на моделей и думала: «Вот я вырасту и обязательно буду очень красивой. Меня тоже будут фотографировать. И кто-то другой будет смотреть на мои фотографии»», — рассказывала журналистам Ольга.

Ольга Пантюшенкова всегда мечтала о славе

Без сомнений, абсолютно все юные девушки мечтают о славе и красивой жизни. Но Пантюшенкова была не из мечтательниц — тем более мама верила в нее и поддерживала любые начинания.

Самая обаятельная и привлекательная

В конце 1980-х в СССР начали проводиться первые конкурсы красоты. Вместе с матерью Ольга ходила на всевозможные кастинги, проходившие в их родном Ленинграде, а также посещала пробы в открывавшихся как грибы после дождя модельных агентствах.



Хрупкая 15-летняя блондинка моментально привлекала внимание жюри своей нетипичной, «холодной» красотой. Сначала она стала участницей местного конкурса «Кино-фото-видео-модель — 1989», а вскоре получила приглашение от оргкомитета самого престижного бьюти-состязания тех времен — «Супермодель СССР — 1991».

Ольга Пантюшенкова на конкурсе «Супермодель СССР — 1991» (справа)

Во всесоюзном конкурсе Ольге удалось завоевать третье место и привлечь к себе внимание влиятельных людей. Больше всего ею заинтересовался фотограф Роланд Левин. Мужчина сотрудничал с немецким отделением модельного агентства-гиганта Elite и занимался поиском новых лиц. Он незамедлительно принялся устраивать карьеру Пантюшенковой в Германии, взяв на себя абсолютно все расходы едва знакомой ему Оли. Предчувствие, что русская девочка с нетипичной внешностью обязательно «выстрелит», не покидало его.

«Ты нам не подходишь»

В 1993 году в Петербурге и Москве прошел отбор моделей для французского агентства People. Среди сотен желающих уехать в Париж были выбраны всего две россиянки — как вы уже догадываетесь, Ольга была одной из них.

Внешность Ольги была довольно нетипичной для мира моды 1990-х

Но стать лучшей среди конкуренток — еще не значит получить работу. В первые месяцы жизни в Париже Пантюшенкова по-прежнему сидела без дела, пока не случилось настоящее чудо, которое трудно вообразить в реальной жизни.

На фото молодой россиянки случайно наткнулся Дидье Фернандес — агент, работавший с такими суперзвездами мира fashion, как Линда Евангелиста и Наоми Кэмпбелл.

Мужчину сильно впечатлила нетипичная внешность Ольги. «Тогда еще не появились отрешенные, холодные и в то же время наивные девушки, будто свалившиеся с Луны. А я такой и была», — вспоминала Пантюшенкова. С тех самых пор все кардинально изменилось.

Все завертелось

Сразу после заключения договора Фернандес начал превращать петербурженку в звезду западного глянца. Ольга внимательно прислушивалась к советам мудрого наставника: учила языки, заводила дружбу с фотографами на рабочих площадках и без малейших сомнений решалась на любые бьюти-эксперименты.



Всего за несколько месяцев работы с гуру модельного бизнеса Пантюшенкова появилась в рекламных кампаниях Dior, Christian Lacroix, а также на страницах французского Vogue.

Пантюшенкова в рекламной кампании Dior

Самым ярким этапом карьеры россиянки стали съемки в рекламе аромата Eden, Cacharel. Многие женщины признаются в том, что купили парфюм именно после просмотра волнующего видео с участием Ольги.



Долгое время французский модный Дом Cacharel искал лицо для своего нового аромата — что удивительно, знаменитые супермодели под выдвинутые брендом требования не подходили. Нужна была девушка, не успевшая засветиться и примелькаться на рекламном рынке, но в то же время ни в чем не уступающая именитым красоткам.



Пантюшенкова идеально подошла на роль Евы, мечтательно бродящей по райским кущам в поисках Адама. В результате Eden стал самым рекламируемым ароматом своего времени, а Ольга — признанной звездой мира моды и первой россиянкой, добившейся такого грандиозного успеха.

Ольга Пантюшенкова и Линда Евангелиста

Модели было сложно поверить в то, что теперь она стоит наравне с ее кумиром — Линдой Евангелистой. Видимо, поэтому слава не смогла вскружить девушке голову — она лишь стала еще усерднее работать.

На пределе возможностей

«Что мне нравится в карьере модели — так это, вероятно, нечеловеческий ритм периодов шоу, когда работаешь с самого утра и до полуночи сначала на первом, потом на втором и наконец на третьем дыхании. В сравнении с этим повседневная жизнь кажется затишьем перед бурей», — как-то делилась Пантюшенкова с одним изданием.

Карл Лагерфельд и Ольга Пантюшенкова

Модель действительно хваталась за любую работу и всего лишь за полгода работы во Франции смогла добиться уровня заработка, сопоставимого с гонорарами самых успешных супермоделей. Джанни Версаче, Джон Гальяно и Тьерри Мюглер мечтали заполучить относительно недавно начавшую карьеру уроженку Ленинграда на свои показы. Заинтересованность лучших модных домов Парижа позволила Ольге в считаные месяцы получить звание топ-модели.

Увы, после приобретения высокого статуса Пантюшенкова поняла, что переусердствовала в гонке за славой и «перегорела».

В скором времени она стала задумываться о завершении карьеры — и это всего лишь в 20 лет! По признанию звезды, тогда у нее случился нервный срыв.



Модель устала от своей популярности, когда ей было всего 20 лет

И все же в те времена Дидье Фернандесу удалось уговорить свою подопечную остаться в моделинге. Девушка усердно отработала еще три года, чтобы закрепить свой высокий статус, а в конце 1990-х заметно сбавила обороты, все реже соглашаясь на многочисленные предложения.

Снова домой

После отказа от активного продолжения карьеры Ольга вернулась в родной Петербург. Кажется, что в те времена Европа и все, что с ней связано, было пределом мечтаний каждой русской девушки. Но Пантюшенкова успела разглядеть «изнанку» такой жизни и сделать выбор в пользу тихого пребывания на родине.

Ольга Пантюшенкова на обложке журнала Elle

«Когда я приехала в Париж, то была жутко разочарована. Все парижанки похожи друг на друга: маленькие, уставшие, а между красотой и удобством всегда выбирают второе. Я ожидала увидеть совсем другое», — делилась звезда с российским журналом Elle в 1997-м.



Кроме того, Ольга не раз признавалась, что в Европе у нее не получается встретить свою любовь. По словам модели, российские мужчины более внимательны, добры и галантны.

Звезда мечтала выйти замуж и стать мамой

Но, увы, даже после возвращения красавицы в Россию она так и не смогла найти того самого, который бы стал отцом ее будущих детей. В прессе нет упоминаний ни об одном возлюбленном модели. Все, что она говорила о своей личной жизни, сводится к одному: Пантюшенкова считала себя очень одиноким человеком.

Финал истории

С начала 2000-х имя Ольги стало все реже появляться в прессе. Многие считали, что это связано с тем, что девушка решила поменять сферу деятельности, ведь однажды, в 1999-м, Пантюшенкова уже пробовала себя в роли стилиста российской версии международного модного журнала Marie Claire. В итоге журналисты пришли к выводу, что Ольга вышла замуж и с головой ушла в заботы о семье.

Ольга пробовала себя не только в моделинге

Модель была глубоко верующим, отстраненным от светской жизни человеком, поэтому такое объяснение было вполне весомой причиной для завершения карьеры.



Однако 26 февраля 2019 года стало известно, что Ольги нет в живых вот уже несколько недель. Об этом сообщил ее близкий друг, ювелир Петр Аксенов, на своей странице в Инстаграме. Как оказалось, звезда долгие годы боролась с онкологией.



Знаменитость ушла из жизни 6 февраля 2019 года

Близкие Пантюшенковой решили не предавать огласке свою трагедию. По сообщениям инсайдеров, последние дни Ольга провела вместе со своей матерью — единственным своим близким человеком.

Несмотря на усилия врачей, бывшая модель не справилась в прогрессирующим заболеванием.

Возможно, многие, оказавшись на месте Ольги, постарались бы выжать максимум из имеющихся возможностей — но, видимо, ее тяготило звание топ-модели и светские обязанности, связанные с этим статусом. Впрочем, «первая советская супермодель» уже давно вошла в историю моды и стала кумиром для нового поколения мечтательниц. Видимо, в большем она и не нуждалась и теперь так же мечтательно бродит по райским кущам, как в прославившей ее парфюмерной рекламе.