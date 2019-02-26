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«Это не мой ребенок»: шутка принца Гарри про беременность Меган Маркл может иметь несмешные последствия

Все давно знают, что принц Гарри — тот еще любитель пошутить. Однако иногда слова принца, пусть даже произнесенные в веселой, юмористической интонации, служат причиной для домыслов о сказанном.
Принц Гарри, Меган Маркл
Пожалуй, принц Гарри — главный весельчак британской королевской семьи

Вот уже несколько дней принц Гарри и Меган Маркл путешествуют по Марокко. Во время одного из официальных визитов в местную школу пришедший на встречу учитель не удержался от того, чтобы поздравить герцогиню с беременностью — хотя всего через пару недель у Меган уже подойдет срок родов.

Принц Гарри отреагировал на запоздалое поздравление мужчины шуткой. По информации The Sun, он повернулся к Меган и сказал: «Ты разве беременна? Я скоро стану папой?»

Конечно, слова Гарри были не более, чем попыткой развеселить окружающих — вполне возможно, что они с Меган уже устали выслушивать подобные поздравления.

И все же интернет-пользователи, узнавшие о данном случае, снова усомнились в том, что герцогиня Сассекская действительно находится в интересном положении — ходят слухи, что ребенка королевской четы вынашивает суррогатная мать, а Меган просто носит под одеждой накладку на живот.

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26 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Гарри дурак им и будет всегда452236

  • Гарри молодец!!!!Своими шуточками рейтинг Меган поднимает.

  • Какая-то глуповатенькая шуточка для взрослого мужика) Даже если устал принимать поздравления. Школярская клоунада )

  • Гарри хороший парень,но рядом с женой превратился в дурачка,не вызывающего никакого уважения. Жалко реально парня. Ведь заслуживает лучшей участи.

  • ахххахаха!!! В каждой шутке, как говорится))) Гарри молодец, сливает марклуху) Зачем только было жениться, не понятно? Бабку позлить. Тролль 90 лвла.

  • Гость

    Гарри дурак им и будет всегда452236

    вот когда аферисткам дают под зад ногой обратно туда, откуда они повылезали, они начинают "обожаемых" спонсоров травить и проклинать) То-то еще будет!)

  • Гость

    Какая-то глуповатенькая шуточка для взрослого мужика) Даже если устал принимать поздравления. Школярская клоунада )

    ну у вас в России всегда все шутли клоунада - вы живёте скучно и угрюмо, слишком все серьёзные и потому во всём мире так и относятся...типа "агрессоры". надо к жизни и ко всему относиться легче и больше юмора, молодец он!

  • Гость

    Гарри хороший парень,но рядом с женой превратился в дурачка,не вызывающего никакого уважения. Жалко реально парня. Ведь заслуживает лучшей участи.

    ага-тебя например хахаха))

  • Гость

    ахххахаха!!! В каждой шутке, как говорится))) Гарри молодец, сливает марклуху) Зачем только было жениться, не понятно? Бабку позлить. Тролль 90 лвла.

    Гарри весёлый парень и влюблённый в свою жену муж - это очевидно! А вы завистливые бабенки радуетесь своим же тупорылым выдумкам )))))))))))то же самое что написать что-то типа "ой как хорошо,что королева сейчас будет жить не в Англии,а в России")))бред

  • Гость

    ну у вас в России всегда все шутли клоунада - вы живёте скучно и угрюмо, слишком все серьёзные и потому во всём мире так и относятся...типа "агрессоры". надо к жизни и ко всему относиться легче и больше юмора, молодец он!

    А ещё у нас медведи в ушанках с балалайками на задних лапах ходят и водку из самовара пьют))) Пошутил и пошутил, фиг с ним. Из серии "мимо тещиного дома я без шуток не хожу,то ей... в забор просуну или ....покажу".Просто шутки бывают умные и смешные и,наоборот,плоские и глупые)

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