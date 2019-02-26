«Это не мой ребенок»: шутка принца Гарри про беременность Меган Маркл может иметь несмешные последствия

Все давно знают, что принц Гарри — тот еще любитель пошутить. Однако иногда слова принца, пусть даже произнесенные в веселой, юмористической интонации, служат причиной для домыслов о сказанном.

Пожалуй, принц Гарри — главный весельчак британской королевской семьи

Вот уже несколько дней принц Гарри и Меган Маркл путешествуют по Марокко. Во время одного из официальных визитов в местную школу пришедший на встречу учитель не удержался от того, чтобы поздравить герцогиню с беременностью — хотя всего через пару недель у Меган уже подойдет срок родов.

Принц Гарри отреагировал на запоздалое поздравление мужчины шуткой. По информации The Sun, он повернулся к Меган и сказал: «Ты разве беременна? Я скоро стану папой?»

Конечно, слова Гарри были не более, чем попыткой развеселить окружающих — вполне возможно, что они с Меган уже устали выслушивать подобные поздравления.

1 2 3 4 Недавно принц Гарри очень неудачно пошутил

И все же интернет-пользователи, узнавшие о данном случае, снова усомнились в том, что герцогиня Сассекская действительно находится в интересном положении — ходят слухи, что ребенка королевской четы вынашивает суррогатная мать, а Меган просто носит под одеждой накладку на живот.