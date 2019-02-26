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Елизавета Пескова устроилась на стажировку в Европарламент

На днях в СМИ появилась информация о том, что дочь Дмитрия Пескова Елизавета устроилась на практику в Европейский парламент. Ситуацию прокомментировал ее отец.
Елизавета Пескова проходит практику в аппарате евродепутата от Франции Эмерика Шопарда
Елизавета Пескова проходит практику в аппарате евродепутата от Франции Эмерика Шопарда

Недавно мы писали о жизни Елизаветы Песковой за границей. 21-летняя девушка учится в Париже. На днях выяснилось, что дочь пресс-секретаря президента стажируется в Европейском парламенте.

По информации издания «Газета.Ru», Елизавета проходит учебную практику в аппарате евродепутата от Франции Эмерика Шопрада. Подтвердил эту информацию и сам Шопард, заявив, что девушка работает в качестве стажера с ноября и как студентка имеет на это право.

К слову, отец девушки также высказался по этому поводу. «Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы», — сообщил пресс-секретарь президента корреспонденту «РИА Новостей».

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26 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
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Дмитрий Песков

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Слуги Государевы. Противно.

  • Слушайте, Лизка таак на Сысиху стала похожа, на Кристину Сысоеву! Тоже креветка)))

  • Типа свои люди будут в Европарламенте :) Может трубу наконец пробьет северную.

  • Стала окончательно похожа на мультяшного персонажа, пусть там им очковтирает про "судопроизводство" и окончательно развалит Евросоюз.

  • А как же "загнивающий" запад и Европа?? Вот такой вот нынче псведопатриотизм!

  • Круто! Мою дочку тоже возьмите в Европарламент стажироваться, она тоже простая студентка, кстати, тоже Елизавета. Умная девочка, учится на 4 и 5.

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