Елизавета Пескова устроилась на стажировку в Европарламент

На днях в СМИ появилась информация о том, что дочь Дмитрия Пескова Елизавета устроилась на практику в Европейский парламент. Ситуацию прокомментировал ее отец.

Елизавета Пескова проходит практику в аппарате евродепутата от Франции Эмерика Шопарда

Недавно мы писали о жизни Елизаветы Песковой за границей. 21-летняя девушка учится в Париже. На днях выяснилось, что дочь пресс-секретаря президента стажируется в Европейском парламенте.



По информации издания «Газета.Ru», Елизавета проходит учебную практику в аппарате евродепутата от Франции Эмерика Шопрада. Подтвердил эту информацию и сам Шопард, заявив, что девушка работает в качестве стажера с ноября и как студентка имеет на это право.



1 2 3 4 Об этом сегодня сообщил ряд российских СМИ

К слову, отец девушки также высказался по этому поводу. «Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы», — сообщил пресс-секретарь президента корреспонденту «РИА Новостей».