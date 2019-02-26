Несмотря на решение суда, Дмитрий Тарасов отказался платить алименты первой супруге и подал апелляцию

Не так давно Оксана Тарасова рассказала, что суд удовлетворил ее иск к Дмитрию Тарасову о выплате алиментов. Однако 26 февраля стало известно, что футболист не намерен подчиняться судебному решению.

Дмитрий Тарасов не готов платить алименты на старшую дочь Ангелину от первого брака

На Инстаграм первой супруги Дмитрия Тарасова Оксаны подписаны чуть более 20 тысяч человек. Экс-жена футболиста не спекулирует на теме бывших отношений, а просто рассказывает о своей жизни, дочери и ежедневных хлопотах. Тем не менее Оксана не стала скрывать, что в настоящее время борется за то, чтобы Дмитрий начал выплачивать алименты на содержание их общей дочери Ангелины.



В конце января Тарасова рассказала, что суд удовлетворил ее иск. Однако 26 февраля выяснилось, что футболист не намерен исполнять судебное решение.

«Дежавю... P.S. Наши оппоненты не согласны с решением Черемушкинского районного суда и подали апелляцию», — написала Оксана в своем микроблоге.

Поясним: это уже не первое судебное разбирательство, касающееся выплат на содержание дочери. Оксана призналась, что в прошлый раз апелляция Дмитрия привела к тому, что суд урезал сумму алиментов в четыре раза. Тарасова была так измотана разбирательствами длиной в три года, что не стала больше бороться. Теперь, по ее словам, история повторяется.

1 2 3 4 5 6 В январе Оксана Тарасова выиграла суд против бывшего мужа, обязав его платить алименты на содержание дочери

Многие подписчики поддержали девушку и отметили, что правда на ее стороне. Однако нашлись и те, кто усомнился в правоте первой супруги футболиста. Так, некоторые фолловеры высказали предположение, что Оксана просто не дает Дмитрию видеться с Ангелиной. Однако Тарасова поспешила разуверить комментаторов, написав, что еще в суде было доказано, что она не препятствует общению дочери с отцом. Более того: Ангелина и сама тянется к папе. Девочка даже купила сводной сестре подарок на свои карманные деньги и ждет встречи с ней.