Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Несмотря на решение суда, Дмитрий Тарасов отказался платить алименты первой супруге и подал апелляцию

Не так давно Оксана Тарасова рассказала, что суд удовлетворил ее иск к Дмитрию Тарасову о выплате алиментов. Однако 26 февраля стало известно, что футболист не намерен подчиняться судебному решению. 
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов не готов платить алименты на старшую дочь Ангелину от первого брака 

На Инстаграм первой супруги Дмитрия Тарасова Оксаны подписаны чуть более 20 тысяч человек. Экс-жена футболиста не спекулирует на теме бывших отношений, а просто рассказывает о своей жизни, дочери и ежедневных хлопотах. Тем не менее Оксана не стала скрывать, что в настоящее время борется за то, чтобы Дмитрий начал выплачивать алименты на содержание их общей дочери Ангелины. 

В конце января Тарасова рассказала, что суд удовлетворил ее иск. Однако 26 февраля выяснилось, что футболист не намерен исполнять судебное решение.

«Дежавю... P.S. Наши оппоненты не согласны с решением Черемушкинского районного суда и подали апелляцию», — написала Оксана в своем микроблоге. 

Поясним: это уже не первое судебное разбирательство, касающееся выплат на содержание дочери. Оксана призналась, что в прошлый раз апелляция Дмитрия привела к тому, что суд урезал сумму алиментов в четыре раза. Тарасова была так измотана разбирательствами длиной в три года, что не стала больше бороться. Теперь, по ее словам, история повторяется. 

  • Сергей Жорин и Оксана Тарасова
    1 2 3 4 5 6
    В январе Оксана Тарасова выиграла суд против бывшего мужа, обязав его платить алименты на содержание дочери
    Смотреть галерею

Многие подписчики поддержали девушку и отметили, что правда на ее стороне. Однако нашлись и те, кто усомнился в правоте первой супруги футболиста. Так, некоторые фолловеры высказали предположение, что Оксана просто не дает Дмитрию видеться с Ангелиной. Однако Тарасова поспешила разуверить комментаторов, написав, что еще в суде было доказано, что она не препятствует общению дочери с отцом. Более того: Ангелина и сама тянется к папе. Девочка даже купила сводной сестре подарок на свои карманные деньги и ждет встречи с ней. 

Перейти к обсуждению 3


26 февраля 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram, Getty Images

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Вот ***. На родную дочь денег пожалел. Не позорился бы уже!

  • Он на первой фотке кому бухнуть предлагает!

  • Тарасов все больше скатывает на дно.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 486

Новое за неделю

17 новых тем

Популярное за неделю

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.