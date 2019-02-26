Несмотря на решение суда, Дмитрий Тарасов отказался платить алименты первой супруге и подал апелляцию

На Инстаграм первой супруги Дмитрия Тарасова Оксаны подписаны чуть более 20 тысяч человек. Экс-жена футболиста не спекулирует на теме бывших отношений, а просто рассказывает о своей жизни, дочери и ежедневных хлопотах. Тем не менее Оксана не стала скрывать, что в настоящее время борется за то, чтобы Дмитрий начал выплачивать алименты на содержание их общей дочери Ангелины.
В конце января Тарасова рассказала, что суд удовлетворил ее иск. Однако 26 февраля выяснилось, что футболист не намерен исполнять судебное решение.
Поясним: это уже не первое судебное разбирательство, касающееся выплат на содержание дочери. Оксана призналась, что в прошлый раз апелляция Дмитрия привела к тому, что суд урезал сумму алиментов в четыре раза. Тарасова была так измотана разбирательствами длиной в три года, что не стала больше бороться. Теперь, по ее словам, история повторяется.
Многие подписчики поддержали девушку и отметили, что правда на ее стороне. Однако нашлись и те, кто усомнился в правоте первой супруги футболиста. Так, некоторые фолловеры высказали предположение, что Оксана просто не дает Дмитрию видеться с Ангелиной. Однако Тарасова поспешила разуверить комментаторов, написав, что еще в суде было доказано, что она не препятствует общению дочери с отцом. Более того: Ангелина и сама тянется к папе. Девочка даже купила сводной сестре подарок на свои карманные деньги и ждет встречи с ней.