Двойной форсаж: машины Элджея и Ивлеевой в сумме стоят почти 20 миллионов рублей

На днях Настя Ивлеева выложила в свой Инстаграм фото, на котором запечатлены два автомобиля, принадлежащие ей и рэперу Элджею. Будем честны, «лошадки» у знаменитостей очень крутые!

Ивлеева и Элджей показали свои автомобили

В конце прошлого года Элджей возглавил рейтинг издания The Bell, составленный на основании доходов представителей рэп-индустрии — по данным журналистов, за 2018-й артист заработал около 53 миллионов рублей.



Элджей не скрывает, что может позволить себе многое. На днях он опубликовал в Инстаграме фото своего автомобиля — BMW i8 Coupe, стоимость которого в базовой комплектации составляет около 9,6 млн рублей. Прибавьте к этому тюнинг, благодаря которому машина стала выглядеть еще круче (да и стоить намного дороже).



Вслед за возлюбленным своего «коня» показала Настя Ивлеева — она также питает слабость к немецкому автопрому. Если верить инстаграм-сторис ведущей, ездит она на BMW M850i. В минимальной комплектации подобный стоит 8,4 млн рублей.



1 2 3 4 5 Знаменитости предпочитают немецкие автомобили

Фанаты Элджея и Ивлеевой остались под впечатлением от увиденных автомобилей. Мы, кстати, тоже!