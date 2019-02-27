Гуф нередко шокирует публику. Не успели мы отойти от скандала с Яной Шевцовой, как рэпер вновь взбудоражил общественность. В своем Инстаграме Долматов опубликовал пикантный снимок, на котором он рукой прикрывает пышную грудь голой девушки.
Интернет-пользователи попытались выяснить имя незнакомки. Сначала подписчики решили, что Гуф помирился с Кети Топурией — у певицы есть похожая родинка на груди. Однако внимательные фолловеры отметили, что у солистки A'Studio не такие пышные формы.
Журналисты решили узнать правду из первых уст и попросили бизнесвумен дать комментарий. «Выдумывая сплетни, делайте хотя бы так, чтобы родинки на титьках совпадали. У меня, если что, на левой. Я бы хотела напомнить всем, что я замужем. С Лешей Долматовым мы друзья, общаемся очень много лет, поддерживаем хорошие отношения и в одной кровати не пересекались даже до моего замужества», — заявила Водонаева телеканалу Ru.tv.
К слову, Гуф уже поспешил удалить скандальную публикацию, которую в Сети не обсудил только ленивый. Алексей никак не комментирует свой поступок и не рассекречивает девушку, позировавшую с ним на том снимке.