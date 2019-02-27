26 февраля Гуф опубликовал снимок, где он позирует с голой девушкой. По родинке на груди интернет-пользователи предположили, что это Алена Водонаева. Бизнесвумен уже прокомментировала слухи.

Интернет-пользователи по-прежнему пытаются разгадать, с кем позирует Гуф на этом снимке

Гуф нередко шокирует публику. Не успели мы отойти от скандала с Яной Шевцовой, как рэпер вновь взбудоражил общественность. В своем Инстаграме Долматов опубликовал пикантный снимок, на котором он рукой прикрывает пышную грудь голой девушки.



Интернет-пользователи попытались выяснить имя незнакомки. Сначала подписчики решили, что Гуф помирился с Кети Топурией — у певицы есть похожая родинка на груди. Однако внимательные фолловеры отметили, что у солистки A'Studio не такие пышные формы.

Недолго думая, интернет-пользователи нашли вторую «подозреваемую» — Алену Водонаеву. Здесь совпадений больше: и фигура, и родинки на теле.

Журналисты решили узнать правду из первых уст и попросили бизнесвумен дать комментарий. «Выдумывая сплетни, делайте хотя бы так, чтобы родинки на титьках совпадали. У меня, если что, на левой. Я бы хотела напомнить всем, что я замужем. С Лешей Долматовым мы друзья, общаемся очень много лет, поддерживаем хорошие отношения и в одной кровати не пересекались даже до моего замужества», — заявила Водонаева телеканалу Ru.tv.

1 2 3 4 Фолловеры Гуфа решили, что на пикантном снимке с ним изображена Алена Водонаева: у нее, как и у той девушки, есть родинка на груди

К слову, Гуф уже поспешил удалить скандальную публикацию, которую в Сети не обсудил только ленивый. Алексей никак не комментирует свой поступок и не рассекречивает девушку, позировавшую с ним на том снимке.