Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

Скандал вокруг отборочных слушаний на «Евровидение-2019» в Украине не утихает. Maruv, победившая на национальном отборе, отказалась представлять страну, так как не готова была становиться политическим оружием в руках властей.
Следом за Maruv от участия в международном конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая в национальном отборе второе место. Тогда путевка на «Евровидение-2019» была предложена бронзовому призеру — коллективу Kazka. Но и эти ребята решили, что хотят нести в массы творчество, а не политику.
«В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течении национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе ''Евровидение'' в этом году в Израиле», — цитирует слова представителей НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) издание Super.ru.
Граждане Украины не скрывают своего разочарования, однако многие выразили надежду, что эта ситуация станет уроком для властей.