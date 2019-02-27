Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

За последние несколько дней три претендента на участие в «Евровидении-2019» от Украины добровольно отказались представлять страну. Сегодня стало известно, что от страны вообще не будет конкурсанта.

«Евровидение-2019» пройдет без участия Украины

Скандал вокруг отборочных слушаний на «Евровидение-2019» в Украине не утихает. Maruv, победившая на национальном отборе, отказалась представлять страну, так как не готова была становиться политическим оружием в руках властей.



Следом за Maruv от участия в международном конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая в национальном отборе второе место. Тогда путевка на «Евровидение-2019» была предложена бронзовому призеру — коллективу Kazka. Но и эти ребята решили, что хотят нести в массы творчество, а не политику.

Общественность гадала, кто же поедет на конкурс, однако 27 февраля стало известно, что Украина отказалась от участия в «Евровидении» в этом году.

«В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течении национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе ''Евровидение'' в этом году в Израиле», — цитирует слова представителей НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) издание Super.ru.

1 2 3 4 Первой от участия в «Евровидении-2019» отказалась певица Maruv

Граждане Украины не скрывают своего разочарования, однако многие выразили надежду, что эта ситуация станет уроком для властей.