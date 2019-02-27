Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

За последние несколько дней три претендента на участие в «Евровидении-2019» от Украины добровольно отказались представлять страну. Сегодня стало известно, что от страны вообще не будет конкурсанта. 
«Евровидение-2019» пройдет без участия Украины
«Евровидение-2019» пройдет без участия Украины

Скандал вокруг отборочных слушаний на «Евровидение-2019» в Украине не утихает. Maruv, победившая на национальном отборе, отказалась представлять страну, так как не готова была становиться политическим оружием в руках властей. 

Следом за Maruv от участия в международном конкурсе отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая в национальном отборе второе место. Тогда путевка на «Евровидение-2019» была предложена бронзовому призеру — коллективу Kazka. Но и эти ребята решили, что хотят нести в массы творчество, а не политику. 

Общественность гадала, кто же поедет на конкурс, однако 27 февраля стало известно, что Украина отказалась от участия в «Евровидении» в этом году. 

«В сложившейся ситуации, следуя закону об Общественном вещании, а также в условиях чрезмерной политизации в течении национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе ''Евровидение'' в этом году в Израиле», — цитирует слова представителей НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) издание Super.ru.

Граждане Украины не скрывают своего разочарования, однако многие выразили надежду, что эта ситуация станет уроком для властей. 

Перейти к обсуждению 14


27 февраля 2019
Текст Саша Белая
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Певица MARUV

Реклама

14 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Я согласна с этим решением. Нужно думать о том, как пройдут выборы, кого выбрать, чтобы страна наконец-то встала с колен и перестала быть посмешищем. Я всегда тепло относилась к Украине, у меня живет там двоюродная сестра, поэтому я от души стране этой желаю просто встать на ноги, прекратить войну между собой, и, конечно, не позориться с участниками для "Евровидения", равно как и теми условиями, которые были им предложены. Молодцы, достойное решение.

  • Поздравляю Украину! Политика победила искусство! Не зря же стремились в "демократическое" государство, где процветает толерантность и легитимность.

  • А Россия, назло Украине, согласилась поучаствовать ...

  • Как говорится - без комментариев...

  • Я не согласен с тем, что победило искусство. Победил Ветхий завет!

  • "Израиль - наш!" заявил Путин и назначил Сергея Лазарева своим полномочным представителем по региону ...

  • Евровидение всегда было политизировано... Поэтому уже лет 10 его не смотрю. А вообще за украинцев обидно: у них там попа полная творится, а в Раде думают какие условия выставить потенциальным участникам, занялись бы уже чем то полезным для народа

  • Я никогда не понимала популярность данного конкурса в странах бывшего ссср. Неужели это реально кому-то интересно?! Живу в Европе, никогда и нигде об этом конкурсе не слышала.

  • Узнав эту новость "сепаратисты" тут же решили послать на Евровидение свой дуэт Миша Донецкий и Маша Луганская ...

  • ФИО

    Я никогда не понимала популярность данного конкурса в странах бывшего ссср. Неужели это реально кому-то интересно?! Живу в Европе, никогда и нигде об этом конкурсе не слышала.

    Вы спите там в своей Европе? Всегда транслируют Евровидение по телевизору. В 2 странах Европы я Евровидение точно видела и местный народ его обсуждал.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 491

Новое за три дня

10 новых тем

Популярное за три дня

10 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.