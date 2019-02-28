Ольга Ломоносова призналась, что хотела увести Владимира Машкова из семьи

На днях Ольга Ломоносова стала героиней программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. Во время беседы 40-летняя женщина поведала Борису Корчевникову о своей давней влюбленности в знаменитого актера.

Ольга Ломоносова дала откровенное интервью Борису Корчевникову

Вот уже около 15 лет звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова счастлива в браке с актером Павлом Сафоновым, с которым они воспитывают троих детей. До встречи с нынешним супругом Ольга уже успела побывать замужем — ее первый брак с продюсером Владимиром Ряшенцевым продлился всего полтора года.

Но как оказалось, в жизни актрисы был еще один мужчина, с которым ей хотелось связать свою судьбу. В молодости Ломоносова была влюблена в актера Владимира Машкова.

Ольга познакомилась с Владимиром, когда гостила в Москве у своих друзей из труппы «Сатирикона». Однажды она пришла на их репетицию в театр, где и встретилась с работающим там Машковым.



Темноволосый красавец сразу же вскружил юной Ломоносовой голову — но, увы, сам Машков не испытывал чувств к девушке. Ольга призналась, что всеми силами пыталась очаровать актера. Ее совершенно не смущало, что Владимир женат и воспитывает дочь — Ломоносова даже была готова увести мужчину из семьи!



1 2 3 4 Ольга Ломоносова рассказала, что в молодости была влюблена во Владимира Машкова

В итоге девушка бросила попытки обратить на себя внимание звезды. «Владимир относился ко мне по-отечески и не допускал появления между нами близких отношений», — сказала актриса. Она поведала, что абсолютно не жалеет об этом неудачном любовном опыте.