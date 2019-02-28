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Ольга Ломоносова призналась, что хотела увести Владимира Машкова из семьи

На днях Ольга Ломоносова стала героиней программы «Судьба человека» на телеканале Россия-1. Во время беседы 40-летняя женщина поведала Борису Корчевникову о своей давней влюбленности в знаменитого актера.
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова дала откровенное интервью Борису Корчевникову

Вот уже около 15 лет звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова счастлива в браке с актером Павлом Сафоновым, с которым они воспитывают троих детей. До встречи с нынешним супругом Ольга уже успела побывать замужем — ее первый брак с продюсером Владимиром Ряшенцевым продлился всего полтора года.

Но как оказалось, в жизни актрисы был еще один мужчина, с которым ей хотелось связать свою судьбу. В молодости Ломоносова была влюблена в актера Владимира Машкова.

Ольга познакомилась с Владимиром, когда гостила в Москве у своих друзей из труппы «Сатирикона». Однажды она пришла на их репетицию в театр, где и встретилась с работающим там Машковым.

Темноволосый красавец сразу же вскружил юной Ломоносовой голову — но, увы, сам Машков не испытывал чувств к девушке. Ольга призналась, что всеми силами пыталась очаровать актера. Ее совершенно не смущало, что Владимир женат и воспитывает дочь — Ломоносова даже была готова увести мужчину из семьи!

  • Ольга Ломоносова
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    Ольга Ломоносова рассказала, что в молодости была влюблена во Владимира Машкова
    Смотреть галерею

В итоге девушка бросила попытки обратить на себя внимание звезды. «Владимир относился ко мне по-отечески и не допускал появления между нами близких отношений», — сказала актриса. Она поведала, что абсолютно не жалеет об этом неудачном любовном опыте.

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28 февраля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Владимир Машков, Ольга Ломоносова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Опять эти громкие вуманские заголовки...Как можно увести из семьи человека, который даже внимания на тебя не обращает???

  • Четыре года назад сбылась мечта моей старшей сестрёнки когда лучшая подруга наконец увела её мужа из семьи ...С тех пор обе - безмерно счастливы ...

  • Гость

    Опять эти громкие вуманские заголовки...Как можно увести из семьи человека, который даже внимания на тебя не обращает???

    ага жесть

  • В Машкова были влюблены все

  • По-моему, это выдумка!я такого от нее не услышала, глупость написали!

  • Ломоносова красивая, нравится мне.

  • Неудачный любовный опыт😂😂😂 не было же ничего)))

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