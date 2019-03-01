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Как выглядела Белла Хадид на подиуме с температурой 38 градусов

Для многих из нас высокая температура — повод остаться дома и не ходить на работу. Профессиональные манекенщицы не могут себе позволить подобной роскоши.
Белла Хадид на показе Off-White
Белла Хадид на показе Off-White

Парижская Неделя моды в самом разгаре. В последний день зимы свою новую коллекцию представил Вирджил Абло. Креативный дизайнер марки Off-White пригласил к участию в показе всех своих любимых моделей. В том числе и Беллу Хадид.

22-летней манекенщице в этот день было ох как непросто. Ведь с утра она проснулась с температурой под сорок! Вместо того, чтобы остаться в номере отеля и, напившись лекарств, залечь под одеялом, она отправилась на шоу. 

В своем Инстаграме Белла опубликовала фото из машины, на котором видно, что чувствует она себя не очень. Но работа есть работа! 

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01 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Раскрутила их мама с сестрой ,по связям ,так ни она ни ее сестра никакие вообще ,сами никогда не пробились бы ....

  • Вау. Я даже не знала, что она так некрасиво по подиуму ходит(((

  • О**енно выглядела. В России 90% женщин, даже без температуры так не выглядят

  • Жалко девушку. Но держалась хорошо.

  • Тоже мне подвиг - я на прошлой неделе с температурой 39 сидела на работе 9 часов и потом мне еще и до дома 2 часа добираться. За такой гонорар можно и походить с температурой 15 минут по подиуму.

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