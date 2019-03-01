Как выглядела Белла Хадид на подиуме с температурой 38 градусов

Для многих из нас высокая температура — повод остаться дома и не ходить на работу. Профессиональные манекенщицы не могут себе позволить подобной роскоши.

Белла Хадид на показе Off-White

Парижская Неделя моды в самом разгаре. В последний день зимы свою новую коллекцию представил Вирджил Абло. Креативный дизайнер марки Off-White пригласил к участию в показе всех своих любимых моделей. В том числе и Беллу Хадид.

22-летней манекенщице в этот день было ох как непросто. Ведь с утра она проснулась с температурой под сорок! Вместо того, чтобы остаться в номере отеля и, напившись лекарств, залечь под одеялом, она отправилась на шоу.

1 2 3 4 5 По эмодзи на фото Беллы Хадид становится все понятно и без слов

В своем Инстаграме Белла опубликовала фото из машины, на котором видно, что чувствует она себя не очень. Но работа есть работа!