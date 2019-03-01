Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Джессика Лэнг пять лет не могла забеременеть от Михаила Барышникова

Весной этого года блистательной Джессике Лэнг исполнится 70 лет. Главным подарком жизни актриса считает своих детей — их у нее трое. Рождение первой дочки далось ей непросто и небыстро. 
Михаил Барышников и Джессика Лэнг
Михаил Барышников и Джессика Лэнг

В жизни Джессики Лэнг было много мужчин, и все они — красавцы и профессионалы в своей области. Нам, конечно же, ближе Михаил Барышников, с которым звезда крутила роман во второй половине семидесятых. В те годы сложно было найти более эффектную пару!

Отношения танцовщика и актрисы длились шесть лет, и практически все это время пара, несмотря на свой светский образ жизни, думала о том, чтобы завести ребенка. Получилось все не сразу.

На днях в Сети появилась информация о том, что Джессика Лэнг не могла стать мамой долгие пять лет. До сих пор неизвестно, что именно было причиной того, что у актрисы не получилось выносить ребенка, но счастливое событие произошло лишь в 1981-м. А через год пара рассталась.

Дочь Александра пошла по стопам своего знаменитого отца и стала танцовщицей. Женщина, которой в этом году исполнится 38 лет, не особо любит выходить в свет и лишь иногда сопровождает одного из своих знаменитых родителей на красных дорожках. 

Перейти к обсуждению 1


01 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, REX Features/FRotodom.ru
Теги

Михаил Барышников

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • у дочки очень русская внешность. ОТ мамы джессики ничего не досталось.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 493

Новое за неделю

13 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.