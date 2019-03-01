Джессика Лэнг пять лет не могла забеременеть от Михаила Барышникова

Весной этого года блистательной Джессике Лэнг исполнится 70 лет. Главным подарком жизни актриса считает своих детей — их у нее трое. Рождение первой дочки далось ей непросто и небыстро.



Михаил Барышников и Джессика Лэнг

В жизни Джессики Лэнг было много мужчин, и все они — красавцы и профессионалы в своей области. Нам, конечно же, ближе Михаил Барышников, с которым звезда крутила роман во второй половине семидесятых. В те годы сложно было найти более эффектную пару!

Отношения танцовщика и актрисы длились шесть лет, и практически все это время пара, несмотря на свой светский образ жизни, думала о том, чтобы завести ребенка. Получилось все не сразу.



На днях в Сети появилась информация о том, что Джессика Лэнг не могла стать мамой долгие пять лет. До сих пор неизвестно, что именно было причиной того, что у актрисы не получилось выносить ребенка, но счастливое событие произошло лишь в 1981-м. А через год пара рассталась.



1 2 3 4 5 Михаил Барышников и Джессика Лэнг сохранили дружеские отношения

Дочь Александра пошла по стопам своего знаменитого отца и стала танцовщицей. Женщина, которой в этом году исполнится 38 лет, не особо любит выходить в свет и лишь иногда сопровождает одного из своих знаменитых родителей на красных дорожках.