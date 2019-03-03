Анна Седокова, Александр Ревва и Екатерина Варнава в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, что отметила Настасья Самбурская, чем планирует заняться в новом году Регина Тодоренко и какой подарок понравится Павлу Воле.

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

Хотя это фото Александр Ревва опубликовал 23 февраля, нам кажется, в Международный женский день оно бы тоже было кстати. Интересно, какой подарок артист приготовил для своих поклонниц?

Когда график расписан по минутам и не успеваешь делать смешные фото, можно взять пример с Насти Ивлеевой и просто освоить фотошоп.

1 марта Настасья Самбурская отметила день рождения. Мы тоже поздравляем актрису! Пусть с каждым годом виды из окна становятся все шикарнее, а праздничные завтраки — аппетитнее.

«Джанго», — таинственно подписал фото L'One. Додумав название с отсылкой к фильму Тарантино, подписчики рэпера начали волноваться, ведь, по слухам, он планирует завершить музыкальную карьеру.

В декабре у Регины Тодоренко родился ребенок, но телеведущей уже не сидится на месте! «Как же выбрать из множества проектов?» — думает молодая мама. Но мы уверены, бесконечной энергии Регины хватит абсолютно на все.

В прошлой подборке мы с Ренатой Литвиновой начали тему любви к самой себе. В этот раз ее поддержала Екатерина Варнава.

Кажется, на создание этого образа Анна Седокова вдохновлялась белым кроликом из «Алисы в стране чудес». Только персонажа известной сказки актриса поняла по-своему.

«Как не голодная? Я же так старался», — будто говорит Иван Дорн. Но мы уверены, кулинарные шедевры музыканта не останутся без внимания.

Несмотря на популярность, растущие гонорары и множество поклонников, в душе Feduk остался таким же прилежным мальчиком, каким был в детстве.

Снежана Георгиева преупреждает: на «Розе Хутор» строгий зимний дресс-код.

Павел Воля показывает девушкам, какой подарок нужно дарить мужчинам на 23 февраля.