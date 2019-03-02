Юлия Толмацкая сообщила фолловерам, что отец Децла «объявил ей войну»

В начале февраля внезапно скончался Кирилл Толмацкий. Это трагическое событие рассорило родителей рэпера и его жену. На днях Юлия объяснила подписчикам причину конфликта.

Недавно Юлия Толмацкая призналась, что отец Децла враждебно настроен по отношению к ней

3 февраля в возрасте 35 лет от остановки сердца умер Децл. Неожиданная смерть рэпера вызвала множество разногласий между его родителями и женой Юлией Толмацкой.



На днях в своем Инстаграме девушка поделилась с подписчиками, что отец Децла Александр Толмацкий настроен враждебно по отношению к ней.

«Отец Кирилла объявил мне войну», — написала Юлия Толмацкая в комментариях к одному из своих постов.

1 2 3 4 5 По словам Юлии, Александр Толмацкий объявил ей войну

Фолловеры женщины поинтересовались, в чем причина такого отношения? На что она ответила: «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня, они оба... уже отправили искать нового мужа» (орфография и пунктуация автора сохранены).