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Юлия Толмацкая сообщила фолловерам, что отец Децла «объявил ей войну»

В начале февраля внезапно скончался Кирилл Толмацкий. Это трагическое событие рассорило родителей рэпера и его жену. На днях Юлия объяснила подписчикам причину конфликта.
Недавно Юлия Толмацкая призналась, что отец Децла враждебно настроен по отношению к ней
Недавно Юлия Толмацкая призналась, что отец Децла враждебно настроен по отношению к ней

3 февраля в возрасте 35 лет от остановки сердца умер Децл. Неожиданная смерть рэпера вызвала множество разногласий между его родителями и женой Юлией Толмацкой. 

На днях в своем Инстаграме девушка поделилась с подписчиками, что отец Децла Александр Толмацкий настроен враждебно по отношению к ней. 

«Отец Кирилла объявил мне войну», — написала Юлия Толмацкая в комментариях к одному из своих постов. 

Фолловеры женщины поинтересовались, в чем причина такого отношения? На что она ответила: «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня, они оба... уже отправили искать нового мужа» (орфография и пунктуация автора сохранены).

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02 марта 2019
Текст Woman.ru
Фото TVC, Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Я думала он после этого успокоился ! Ужас ...есть что то хоть святое у этого человека !!!

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