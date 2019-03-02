Юлия Толмацкая сообщила фолловерам, что отец Децла «объявил ей войну»

3 февраля в возрасте 35 лет от остановки сердца умер Децл. Неожиданная смерть рэпера вызвала множество разногласий между его родителями и женой Юлией Толмацкой.
На днях в своем Инстаграме девушка поделилась с подписчиками, что отец Децла Александр Толмацкий настроен враждебно по отношению к ней.
Фолловеры женщины поинтересовались, в чем причина такого отношения? На что она ответила: «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня, они оба... уже отправили искать нового мужа» (орфография и пунктуация автора сохранены).