Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Марат Башаров прилетел на отдых к жене и сыну и заявил, что у них все хорошо

В середине февраля жена Марата Башарова сообщила, что разводится с актером. Тогда сам мужчина поспешил прокомментировать ситуацию, уверив интернет-пользователей, что в его браке все в порядке. А на днях Башаров даже улетел в Таиланд, чтобы провести время вместе с семьей.
Елизавета Шевыркова
Елизавета Шевыркова приняла решение развестись с Маратом Башаровым еще две недели назад

16 февраля 32-летняя Елизавета Шевыркова заявила о своем намерении подать на развод с 44-летним Маратом Башаровым. По словам девушки, ей надоело терпеть выходки и мириться с пагубными пристрастиями своего супруга. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета уже направила документы в суд.

Все это время сам Башаров опровергал слухи о разладе с супругой, делая вид, что наличие проблем в браке — лишь выдумка Шевырковой. 

На днях Марат дал интернет-пользователям повод засомневаться в искренности слов его жены, показав свежие кадры с семейного отдыха. 

«Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно. Не читайте желтуху! А мы сейчас всей семьей пойдем гулять», — сказал актер в одном из опубликованных роликов.

  • Марат Башаров
    1 2 3 4
    Несколько недель назад Елизавета Шевыркова подала на развод с Маратом Башаровым
    Смотреть галерею

Фолловеры пришли к мнению, что, видимо, Марат и Елизавета действительно помирились и проводят время вместе. Несмотря на то, что супруги до сих пор не поделились совместными снимками, подписчики обратили внимание, что их сын, 2-летний Марсель, и на фотографиях в профиле Шевырковой, и у Башарова запечатлен в одних и тех же плавках — чем не доказательство того, что мальчик сфотографирован в одно и то же время?

Перейти к обсуждению 1


04 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Instagram

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Прискакал... репутацию восстанавливать ... а по факту просто к сыну приехал ...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 496

Новое за неделю

10 новых тем

Популярное за неделю

10 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.