Марат Башаров прилетел на отдых к жене и сыну и заявил, что у них все хорошо

В середине февраля жена Марата Башарова сообщила, что разводится с актером. Тогда сам мужчина поспешил прокомментировать ситуацию, уверив интернет-пользователей, что в его браке все в порядке. А на днях Башаров даже улетел в Таиланд, чтобы провести время вместе с семьей.

Елизавета Шевыркова приняла решение развестись с Маратом Башаровым еще две недели назад

16 февраля 32-летняя Елизавета Шевыркова заявила о своем намерении подать на развод с 44-летним Маратом Башаровым. По словам девушки, ей надоело терпеть выходки и мириться с пагубными пристрастиями своего супруга. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета уже направила документы в суд.



Все это время сам Башаров опровергал слухи о разладе с супругой, делая вид, что наличие проблем в браке — лишь выдумка Шевырковой.

На днях Марат дал интернет-пользователям повод засомневаться в искренности слов его жены, показав свежие кадры с семейного отдыха.



«Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно. Не читайте желтуху! А мы сейчас всей семьей пойдем гулять», — сказал актер в одном из опубликованных роликов.

1 2 3 4 Несколько недель назад Елизавета Шевыркова подала на развод с Маратом Башаровым

Фолловеры пришли к мнению, что, видимо, Марат и Елизавета действительно помирились и проводят время вместе. Несмотря на то, что супруги до сих пор не поделились совместными снимками, подписчики обратили внимание, что их сын, 2-летний Марсель, и на фотографиях в профиле Шевырковой, и у Башарова запечатлен в одних и тех же плавках — чем не доказательство того, что мальчик сфотографирован в одно и то же время?