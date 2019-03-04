Марат Башаров прилетел на отдых к жене и сыну и заявил, что у них все хорошо

16 февраля 32-летняя Елизавета Шевыркова заявила о своем намерении подать на развод с 44-летним Маратом Башаровым. По словам девушки, ей надоело терпеть выходки и мириться с пагубными пристрастиями своего супруга. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета уже направила документы в суд.
На днях Марат дал интернет-пользователям повод засомневаться в искренности слов его жены, показав свежие кадры с семейного отдыха.
«Всей желтой прессе хотим сказать, что в нашей семье все прекрасно. Не читайте желтуху! А мы сейчас всей семьей пойдем гулять», — сказал актер в одном из опубликованных роликов.
Фолловеры пришли к мнению, что, видимо, Марат и Елизавета действительно помирились и проводят время вместе. Несмотря на то, что супруги до сих пор не поделились совместными снимками, подписчики обратили внимание, что их сын, 2-летний Марсель, и на фотографиях в профиле Шевырковой, и у Башарова запечатлен в одних и тех же плавках — чем не доказательство того, что мальчик сфотографирован в одно и то же время?