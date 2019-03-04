Солист группы The Prodigy Кит Флинт умер в возрасте 49 лет

Сегодня стало известно о смерти солиста группы The Prodigy Кита Флинта. По сообщению The Sun, тело артиста было найдено утром 4 марта в его доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии.
Полиция не называла причину смерти Кита, однако недавно в официальном аккаунте коллектива в Инстаграме появился пост о том, что музыкант решил сам свести счеты с жизнью. «Это правда, наш брат Кит покончил с собой в выходные», — говорится в публикации.
Напомним, что Флинт входил в состав группы The Prodigy с момента его основания в 1990 году. Сперва он был танцором, а после проявил себя и в качестве вокалиста, исполнив в 1996-м первый сингл коллектива Firestarter.