Кенсингтонский дворец отреагировал на слухи о первенце Меган Маркл и принца Гарри

В Сети постоянно появляется противоречивая информация о будущем ребенке принца Гарри и Меган Маркл. На днях официальные представители монарших особ решили прокомментировать один из слухов.

Кенсингтонский дворец прокомментировал один из домыслов о первенце Меган

Через несколько недель на свет появится первенец принца Гарри и Меган Маркл. До сих пор неизвестно, ни где будет рожать герцогиня, ни пол ее будущего ребенка, хотя предположений по обоим вопросам в Сети уже предостаточно.



Впрочем, большая часть домыслов сходится в том, что Меган и Гарри будут прогрессивными родителями. Так, недавно американский Vanity Fair написал, что супруги хотят вырастить малыша вне гендерных стереотипов. Мол, герцог и герцогиня хотят дать первенцу свободу самоопределения.



Удивительно, что после того, как эту новость обсудили все поклонники монарших особ, Кенсингтонский дворец решил дать официальный комментарий по данному вопросу. Как сообщает The Sun, представители двора опровергли слухи.

1 2 3 4 Меган и Гарри не будут воспитывать ребенка гендерно-нейтральным

К слову, не так давно в Сети появилось видео с baby shower Меган. Увидев его, многие интернет-пользователи предположили, что у герцогини родится девочка.