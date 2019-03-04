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Регина Тодоренко заставила подписчиков думать, что снова беременна

Несколько месяцев назад Регина Тодоренко впервые стала мамой. На днях звезда показала фолловерам фото, которое стало причиной мыслей интернет-пользователей о том, что телеведущая снова беременна.
Регина Тодоренко
Недавно Регина Тодоренко родила первенца

В декабре 2018-го 28-летняя Регина Тодоренко родила 33-летнему Владу Топалову сына. Пара назвала мальчика Михаилом.

Недавно Регина отправилась с малышом на отдых в теплые страны — Влад остался в Москве из-за продолжительной болезни.

3 марта телеведущая решила рассказать фолловерам о том, как проходит ее путешествие и порекомендовала всем парам с детьми ехать отдыхать в Арабские Эмираты.

Однако пользователей Сети больше всего привлек не рассказ Тодоренко о плюсах отдыха в данной стране, а фото, которым она сопроводила свой пост. Многие посчитали, что на снимке у Регины видно беременный живот. Неужели звезда уже ожидает второго ребенка?

«Регина, вас можно снова поздравить?», «Ребята, да она беременна!», — написали поклонники под фотографией Тодоренко. 

  • Регина Тодоренко
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    Новое фото в микроблоге Регины Тодоренко вызвало споры между ее поклонниками
    Смотреть галерею

Несмотря на огромное количество комментариев под постом знаменитость решила не комментировать догадки фолловеров.

Впрочем, далеко не все из них считают, что Регина снова находится в интересном положении. Некоторые комментаторы предположили, что фото сделано в прошлом году — тем более Тодоренко написала, что именно тогда она была в Дубае.

А как вы считаете, беременна ли Регина Тодоренко?

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04 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Гага очень красива, умна и талантлива....

  • Послеродовой животик остался , не у всех он сразу же уходит , успеет сбросить)

  • Просто в форму не пришла после родов

  • новость высосанная из пальца. даже если она снова беремена, то живот еще просто не успел вырасти. а скорее всего у нее еще тот не опал. не все же фитоняши "какнерожала"

  • Я помню , конечно , слова Влада в Секрете на миллион про 4-5 детей и Регинины , что они хотят много детей...но она 3 месяца назад родила так что сомневаюсь , что беременна. Обычный послеродовой живот. Хоть кто-то себя не фотошопит

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