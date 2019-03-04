Регина Тодоренко заставила подписчиков думать, что снова беременна

В декабре 2018-го 28-летняя Регина Тодоренко родила 33-летнему Владу Топалову сына. Пара назвала мальчика Михаилом.
Недавно Регина отправилась с малышом на отдых в теплые страны — Влад остался в Москве из-за продолжительной болезни.
Однако пользователей Сети больше всего привлек не рассказ Тодоренко о плюсах отдыха в данной стране, а фото, которым она сопроводила свой пост. Многие посчитали, что на снимке у Регины видно беременный живот. Неужели звезда уже ожидает второго ребенка?
«Регина, вас можно снова поздравить?», «Ребята, да она беременна!», — написали поклонники под фотографией Тодоренко.
Несмотря на огромное количество комментариев под постом знаменитость решила не комментировать догадки фолловеров.
Впрочем, далеко не все из них считают, что Регина снова находится в интересном положении. Некоторые комментаторы предположили, что фото сделано в прошлом году — тем более Тодоренко написала, что именно тогда она была в Дубае.
А как вы считаете, беременна ли Регина Тодоренко?