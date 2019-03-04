Виктория Лопырева рассказала, почему решила рожать в Америке

Месяц назад Виктория Лопырева родила первого ребенка. С тех пор звезда делится с фолловерами своей точкой зрения на вопросы, связанные с беременностью и первыми неделями после родов. Недавно Виктория поведала, почему решила уехать рожать в другую страну.

Виктория Лопырева стала мамой в феврале

6 февраля 35-летняя Виктория Лопырева родила сына от 28-летнего бизнесмена Игоря Булатова. Знаменитость до сих пор не показала фолловерам ребенка, предпочитая демонстрировать лишь свои потрясающие результаты возвращения к былым формам.



Пользователи Сети постоянно спрашивают Лопыреву о различных моментах, связанных с ее беременностью, родами и первыми днями после появления малыша на свет.

Недавно Виктория решила рассказать своим подписчикам о том, почему она уехала рожать в Штаты.

По словам звезды, изначально она хотела остаться в России и родить ребенка в одном из элитных перинатальных центров столицы — контракт с врачом уже был подписан. Но когда они с Игорем узнали, что малыш появится на свет в феврале, приняли решение уезжать на теплое побережье.

1 2 3 4 Виктория Лопырева рассказала фолловерам, почему решила рожать в Штатах

«Я родилась на юге и ненавижу холод и отсутствие солнца, которые влияют на настроение. К тому же, я много лет всячески избегала московской зимы. Сначала я стойко делала вид, что все отлично, но актриса из меня так себе. Ну а еще спустя пару недель я сказала: ''Милый, если ты не хочешь познакомиться с женщиной, с которой я бы не хотела, чтобы ты познакомился, отпусти меня в тепло хотя бы на неделю". Желание беременной женщины — закон, и через пару дней я оказалась в Раю», — написала Виктория на своей странице в Инстаграме.



Лопырева до сих пор находится в Майами, считая, что здесь малышу будет намного комфортнее, чем в заснеженной Москве. Об отъезде на родину звезда пока не задумывается.