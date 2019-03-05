Светлана Бондарчук поведала, как стала жертвой сексуальных домогательств

К 50 годам Светлана Бондарчук сделала блестящую карьеру, став главным редактором российской версии журнала Hello. Однако недавно звезда призналась, что изначально хотела стать актрисой, но развиваться в этом русле она не смогла после некрасивой истории с известным режиссером.

Светлана Бондарчук рассказала о неприятной истории, случившейся с ней в молодости

4 марта вышел новый, предпраздничный выпуск программы «Осторожно, Собчак». На этот раз гостьями шоу Ксении стали знаменитые женщины с разными взглядами на роль представительниц прекрасного пола в современном обществе.

Одной из участниц программы стала Светлана Бондарчук. Во время разговора знаменитость поделилась с Собчак и другими собеседницами фактом из биографии, о котором ранее никто не знал.

Светлана призналась, что в молодости чуть не стала жертвой насилия со стороны одного известного режиссера, имя которого она предпочла не раскрывать, лишь уточнив, что он уже мертв.



«Он попытался ко мне жестко пристать. Я зашла, он закрыл дверь. Я его ударила, толкнула», — рассказала женщина.



1 2 3 4 Светлана Бондарчук стала жертвой харрасмента

По словам Бондарчук, она была настолько шокирована этим случаем, что даже не смогла о нем никому рассказать. Кроме того, Светлана считает, что неприятный инцидент стал одной из причин, по которой у нее так и не получилось построить карьеру в кинематографе. Сегодня звезда выступает за то, что девушки не должны молчать о своем пережитом опыте насилия и незамедлительно сообщать о подобных происшествиях в соответствующие инстанции.