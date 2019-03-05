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Светлана Бондарчук поведала, как стала жертвой сексуальных домогательств

К 50 годам Светлана Бондарчук сделала блестящую карьеру, став главным редактором российской версии журнала Hello. Однако недавно звезда призналась, что изначально хотела стать актрисой, но развиваться в этом русле она не смогла после некрасивой истории с известным режиссером.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук рассказала о неприятной истории, случившейся с ней в молодости

4 марта вышел новый, предпраздничный выпуск программы «Осторожно, Собчак». На этот раз гостьями шоу Ксении стали знаменитые женщины с разными взглядами на роль представительниц прекрасного пола в современном обществе.

Одной из участниц программы стала Светлана Бондарчук. Во время разговора знаменитость поделилась с Собчак и другими собеседницами фактом из биографии, о котором ранее никто не знал.

Светлана призналась, что в молодости чуть не стала жертвой насилия со стороны одного известного режиссера, имя которого она предпочла не раскрывать, лишь уточнив, что он уже мертв.

«Он попытался ко мне жестко пристать. Я зашла, он закрыл дверь. Я его ударила, толкнула», — рассказала женщина.

По словам Бондарчук, она была настолько шокирована этим случаем, что даже не смогла о нем никому рассказать. Кроме того, Светлана считает, что неприятный инцидент стал одной из причин, по которой у нее так и не получилось построить карьеру в кинематографе. Сегодня звезда выступает за то, что девушки не должны молчать о своем пережитом опыте насилия и незамедлительно сообщать о подобных происшествиях в соответствующие инстанции. 

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05 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Вспомнила бабка, как девокой была. И наши кошёлки туда же полезли.

  • кинематограф ничего не потерял, ну была бы средненькая актрисулька, коих полно....

  • Что же ей мешало у мужа сниматься? или Бондарчук сразу понял, что талантом и способностями там и не пахнет. ..

  • Что мешало такой талантливой актрисе сниматься у законного мужа-режиссера и свёкра-режиссёра? Почему, имея таких родственников, она зарыла своё дарование в редакторскую карьеру? Надеюсь, на поприще журналистики никто грубо не травмировал психику начинающей издательницы?

  • Кому это надо? Извращаются как могут.Храни свои скелеты в шкафу!

  • Она же с молодости с Бондарчуком, кто там умудрился к Светлане пристать?И какой режиссёр если она в жизни актрисой не была? Заработалась что ли Бондарчук

  • Она себя в зеркало видела? К кому там приставать?

  • Гость

    Она себя в зеркало видела? К кому там приставать?

    +10000000000000

  • Гость

    Она себя в зеркало видела? К кому там приставать?

    Ну одно дело в зеркале... А вот в инсте ей пишут, что она просто сказочной красоты))) кому верить то?

  • Конечно,он уже мертв,а этот эпизод помешал построить карьеру в кинематографе. Неужели это ее слова,надеюсь,что такую глупость придумывают в редакции

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