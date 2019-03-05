43-летняя певица Эмма Бантон выходит замуж после 20 лет отношений и рождения двоих детей

В 2011 году в эфире шоу «Танцы на льду» счастливая Эмма Бантон объявила, что после 10 лет отношений экс-музыкант Джейд Джонс наконец-то попросил ее руки. Долгожданное предложение участница группы Spice Girls получила на свое 35-летие, чем незамедлительно поделилась с поклонниками в соцсетях.
Однако и после помолвки пара не торопилась узаконить свои отношения. В августе 2007 года «перчинка» родила первенца, которого назвали Бо Ли Джонс, а в мае 2011-го второго сына — Тейта.
«Наверно это потому, что мы оба Водолеи — мы пытаемся жить в настоящем и не любим что-то планировать. Я так счастлива, что встретила его», — объяснила Эмма в интервью журналу Fabulous.