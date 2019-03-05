Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

43-летняя певица Эмма Бантон выходит замуж после 20 лет отношений и рождения двоих детей

Участница группы Spice Girls Эмма Бантон и шеф-повар Джейд Джонс вместе уже 20 лет, восемь из которых помолвлены. На днях влюбленные объявили, что собираются пожениться.
Через восемь лет после помолвки Эмма Бантон и Джейд Джонс решили сыграть свадьбу
Через восемь лет после помолвки Эмма Бантон и Джейд Джонс решили сыграть свадьбу

В 2011 году в эфире шоу «Танцы на льду» счастливая Эмма Бантон объявила, что после 10 лет отношений экс-музыкант Джейд Джонс наконец-то попросил ее руки. Долгожданное предложение участница группы Spice Girls получила на свое 35-летие, чем незамедлительно поделилась с поклонниками в соцсетях. 

Однако и после помолвки пара не торопилась узаконить свои отношения. В августе 2007 года «перчинка» родила первенца, которого назвали Бо Ли Джонс, а в мае 2011-го второго сына — Тейта. 

На днях Бантон и Джонс сделали заявление, которого поклонники уже и не ждали: влюбленные наконец-то планируют сыграть свадьбу!

«Наверно это потому, что мы оба Водолеи — мы пытаемся жить в настоящем и не любим что-то планировать. Я так счастлива, что встретила его», — объяснила  Эмма в интервью журналу Fabulous. 

Перейти к обсуждению 2


05 марта 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Instagram

Реклама

2 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • В наше время брак - это атавизм. Единственное для чего он нужен - это для бюрократической ерунды.

  • Они вместе и это главное! Тоже водолей и трудно решиться на такой ответственный шаг как создание семью, поэтому понимаю... Счастья их семье!!)))

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 500

Новое за месяц

63 новые темы

Популярное за месяц

58 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.