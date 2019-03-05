43-летняя певица Эмма Бантон выходит замуж после 20 лет отношений и рождения двоих детей

Участница группы Spice Girls Эмма Бантон и шеф-повар Джейд Джонс вместе уже 20 лет, восемь из которых помолвлены. На днях влюбленные объявили, что собираются пожениться.



Через восемь лет после помолвки Эмма Бантон и Джейд Джонс решили сыграть свадьбу

В 2011 году в эфире шоу «Танцы на льду» счастливая Эмма Бантон объявила, что после 10 лет отношений экс-музыкант Джейд Джонс наконец-то попросил ее руки. Долгожданное предложение участница группы Spice Girls получила на свое 35-летие, чем незамедлительно поделилась с поклонниками в соцсетях.



Однако и после помолвки пара не торопилась узаконить свои отношения. В августе 2007 года «перчинка» родила первенца, которого назвали Бо Ли Джонс, а в мае 2011-го второго сына — Тейта.



На днях Бантон и Джонс сделали заявление, которого поклонники уже и не ждали: влюбленные наконец-то планируют сыграть свадьбу!

1 2 3 4 Эмма и Джей вместе уже 20 лет

«Наверно это потому, что мы оба Водолеи — мы пытаемся жить в настоящем и не любим что-то планировать. Я так счастлива, что встретила его», — объяснила Эмма в интервью журналу Fabulous.