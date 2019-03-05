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Ирина Безрукова рассказала, что решила принять участие в шоу «Последний герой» ради погибшего сына

Ирина Безрукова стала одной из героинь нового сезона шоу «Последний герой». На днях актриса рассказала, почему решила участвовать в этом экстремальном проекте.
Ирина Безрукова поведала о причинах своего участия в новом сезоне «Последнего героя»
Ирина Безрукова поведала о причинах своего участия в новом сезоне «Последнего героя»

Недавно стали известны имена звезд, которые появятся в новом сезоне программы «Последний герой». Среди прочих участников оказалась и 53-летняя Ирина Безрукова. На днях артистка дала интервью, в котором рассказала, почему решилась на участие в этом шоу.

По словам Безруковой, нахождение на проекте помогает ей отвлечься от своей беды. «Судьба лишила меня того, что я считала смыслом своей жизни. Я вырастила прекрасного сына, и до 25 лет он был со мной, но так получилось, что он погиб, и мне до сих пор очень трудно принять это. Мне больно и страшно, но я знаю, что Андрюшке бы понравилось, что я отважилась на это путешествие, и, может быть, я это делаю для него», — поведала она.

  • Ирина Безрукова
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    По словам актрисы, на необитаемый остров она отправилась, чтобы отвлечься от душевного беспокойства
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Напомним, Ирина прожила в браке со своим первым мужем Игорем Ливановым 11 лет и в 1989 году родила ему сына Андрея. Однако в результате несчастного случая, произошедшего в 2015-м, наследник актрисы скончался на 26 году жизни.

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05 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ну все сразу так и подумали, о чем разговор?

  • Ну хорошо. Отвлечется маленько и денег заработает, пристроилась наконец, слава богу. Богатые дяди в годах там будут?

  • Гость

    Ну хорошо. Отвлечется маленько и денег заработает, пристроилась наконец, слава богу. Богатые дяди в годах там будут?

    Ну вот что вы несете? Ей что в землю теперь живой лечь?

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